Уроженка Нижнего Тагила Наталья Коршун, чьим голосом говорят диснеевские Русалочка и Золушка, рассказала АН «Между строк» о профессии актёра озвучки и о том, сможет ли нейросеть его заменить 

Наталья Коршун родилась в Нижнем Тагиле в 1985 году. Окончив школу в родном городе, девушка поступила на заочное отделение журфака УрГУ (сейчас — УрФУ). Во время учёбы успела поработать в изданиях «Горный край», «Пульсар» и «Тагильский рабочий».

В 2006 году Наталья устроилась диктором на радио «Маяк-НТ» к Елене Боярской и Дмитрию Аракчееву, где и начала открывать для себя секреты этой непростой профессии.

«Ещё в самом начале своей дикторской карьеры я получила два дельных совета от своих наставников. Первый — от тогда ещё руководителя актёрского отделения Ольги Павловны Череповой. Она провела со мной первое занятие по речи, сказала, что мне надо бороться с уральской “щ”, и порекомендовала пару скороговорок для исправления дикции. А второй совет мне дал звукорежиссёр Дмитрий Георгиевич Кужильный: “Это что за пионерская зорька? Слушатель не должен смеяться, когда ты говоришь!” С тех пор оттачиваю мастерство и не перестаю работать над собой», — рассказывает Наталья.

Немного набравшись опыта, девушка поняла, что хочет выйти на новый уровень. В 2008 году после окончания вуза она переезжает в Екатеринбург и устраивается на одну из местных радиостанций, параллельно начиная заниматься озвучкой книг.

Уже в 2013 году Наталья плодотворно сотрудничает с такими издательствами, как «Ридеро», «Эксмо», «Бомбора», «Фридом», и частными авторами. Всего она озвучила более 200 книг.

«За мою более чем 15-летнюю дикторскую карьеру озвучены сотни автоответчиков различных компаний, сотни, если не тысячи, рекламных роликов для разных брендов, записаны сотни аудиокниг, моими голосами говорят герои десятков анимационных роликов, я приветствую вас через колонки на международных форумах и молодежных оупен-эйрах. Да, многогранна работа у нас, дикторов», — говорит Наталья Коршун.

Профессия настолько затянула девушку, что даже после рождения ребёнка она не смогла сделать перерыв и продолжила работать.

«Когда появился ребёнок, я боялась стать той самой “мамочкой в декрете”, ведь тогда, 2021 году, моя карьера актёра озвучки пошла в гору. Я начала чувствовать себя востребованной, именно в этот момент не хотелось ставить всё на паузу. Приходилось записываться, когда ребёнок спал или появлялась свободная минута», — делится сокровенным молодая мама.

Сейчас основной доход Наталье приносит руководство пресс-службой ФКУ «Уралуправтодор».

«Озвучка книжек пока для меня является дополнительным заработком. Мне нравится, что у меня сейчас две работы. В одной я реализуюсь как журналист, а в другой — как актёр озвучки, где могу перевоплощаться в любого персонажа», — рассказывает Коршун.

В какой-то период Наталья мечтала озвучить одну из диснеевских принцесс, и благодаря упорству и таланту её мечта сбылась.

«Больше всего я хотела бы попробовать озвучить кого-нибудь из принцесс Диснея. В 2020-2021 годах я осуществила свою мечту и выиграла кастинг на озвучку. И сейчас уже озвучила Урсулу, Золушку и Русалочку», — делится актриса.

Сейчас многие специалисты, чья деятельность связана с озвучкой и дизайном, переживают, что их заменят нейросети, но Наталья считает, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить живого человека.

«Нейросеть — это бездушный голос без эмоций. Живой голос всегда будет востребован, особенно теми, кто готов платить за качество», — считает Наталья.