ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле вничью сыграл с казанским «Рубином-2»

В минувшую субботу ФК «Уралец-ТС» в Нижнем Тагиле принимал казанский «Рубин-2». Гости вырвались вперёд в самом начале встречи. Уже на 5-й минуте Аслан Муталиев заставил голкипера тагильчан доставать мяч из сетки. Ответа пришлось ждать недолго. На 13-й минуте отличился полузащитник «Уральца-ТС» Аркадий Симанов. В начале второго тайма казанцы вновь повели в счёте, но за 12 минут до конца матча Юрий Рудаков забил второй гол в ворота «Рубина-2». Итоговый счёт — 2:2.

После 10 игр «Уралец-ТС» находится на 6-м месте турнирной таблицы. 23 июня тагильчане на выезде сыграют с «Соколом».