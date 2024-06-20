В Нижнем Тагиле рецидивист обокрал гостя из Иркутска

Сотрудники транспортной полиции Нижнего Тагила задержали 41-летнего подозреваемого в краже денежных средств и телефона. Инцидент произошёл 16 июня 2024 года. В Линейный отдел МВД России на станции Нижний Тагил с заявлением обратился житель Иркутской области. Мужчина сообщил, что во время прогулки по городу у него похитили банковскую карту, мобильный телефон, денежные средства в размере 4000 рублей и жилетку с документами.

«Транспортные полицейские установили, что обратившийся приехал в Нижний Тагил на вахту. В городе мужчина познакомился с одним из местных жителей. Мужчины отправились отметить знакомство, в какой-то момент заявителю стало плохо, он потерял сознание. В чувство гостя города привели уже медики скорой помощи. Придя в себя, мужчина заметил пропажу пакета, в котором лежали мобильный телефон, банковская карта, деньги и жилетка. Ущерб, со слов потерпевшего, составил 32 тысячи рублей», — отметили в транспортной полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативных мероприятий, изучили записи с камер видеонаблюдения, опросили возможных свидетелей и установили личность подозреваемого. Им оказался официально не трудоустроенный 41-летний местный житель. Подозреваемого задержали на следующий день по месту жительства и доставили в дежурную часть Линейного отдела.

В настоящее время задержанный дал признательные показания и рассказал оперативникам, что, когда его новый знакомый потерял сознание, он похитил вещи и скрылся.

Мобильный телефон тагильчанин оставил себе, на деньги с банковской карты купил алкоголь и закуску. Похищенный телефон, документы и оставшиеся деньги в размере 4000 рублей сотрудники транспортной полиции изъяли. Установлено, что ранее злоумышленник привлекался к уголовной ответственности за грабежи и имущественные преступления 17 раз, последняя его судимость была в 2021 году по статье 161 УК РФ «Грабёж».

В настоящее время в отношении задержанного в следственном подразделении ЛО МВД России на станции Нижний Тагил возбуждены уголовные дела по пунктам «в» и «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Время до суда фигурант уголовных дел проведёт под подпиской о невыезде.