На трассе под Нижним Тагилом сбили электросамокатчика

Накануне вечером в Госавтоинспекцию МУ МВД России «Нижнетагильское» поступило сообщение о том, что в районе села Покровское произошло ДТП с пострадавшим.

«При выезде на место происшествия установлено, что в 15:50 водитель автомашины “Газель”, мужчина 1983 года рождения, следуя по автодороге Нижний Тагил — Нижняя Салда в село, неправильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение со следующим впереди справа по краю проезжей части электрическим самокатом Kugoo Kirin MAX SPEED под управлением мужчины 1991 года рождения, в результате чего произошло падение электросамоката, водитель электросамоката получил травму», — сообщили АН «Между строк» в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Водитель самоката был госпитализирован с закрытым переломом левой лопаточной кости.

В отношении водителя электросамоката был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством).

На водителя «Газели» автоинспекторы также составили административные материалы по ч. 1 ст. 12.15 КоАП (нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона) и два материала по ч. 1 ст. 12.5 КОАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, или транспортным средством, на котором незаконно установлен опознавательный знак «Инвалид») и ч. 1 прим. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (неправомерное нанесение на корпус автомобиля или другого ТС спецразметки такси или имитация цветовой разметки оперативных служб). По факту ДТП ведётся административное расследование.