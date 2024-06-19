В Свердловской области на треть выросло количество мест в колледжах для обучающихся по проекту «Профессионалитет»

В Свердловской области в этом году более чем на треть выросло количество мест в колледжах и техникумах для студентов, обучающихся в рамках федерального проекта по подготовке специалистов для промышленности «Профессионалитет». Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев.

«Серьёзное внимание уделяем федеральному проекту “Профессионалитет”. Видим главную задачу в том, чтобы навыки молодых специалистов максимально соответствовали потребностям рынка и запросам работодателей. В 2023 году по программам проекта обучалось свыше 7 тысяч студентов техникумов и колледжей. В 2024 году планируем обучение порядка 10 тысяч студентов. Всего работает восемь кластеров. В этом году планируем открыть ещё четыре кластера», — отметил губернатор.

Всего же в колледжах и техникумах Свердловской области для абитуриентов приготовили более 26 тысяч бюджетных мест.

«Количество и специфика бюджетных мест в колледжах и техникумах регулируется в соответствии с трендами на рынке труда. С учётом экономической специфики региона и запроса предприятий на профессиональные кадры, значительная часть мест заявлена под специальности промышленного и металлургического сектора. По этим направлениям в приёмную кампанию планируется набрать почти 11,5 тысячи человек», — отметил министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов.

По его словам, сегодня также востребованными на рынке труда остаются специальности, связанные с IT-технологиями. В этом году в системе СПО заявлено 1855 бюджетных мест по направлению IT. По-прежнему популярны среди абитуриентов архитектура и дизайн, правовые специальности, сельское хозяйство, медицина и педагогика.

Документы абитуриенты могут подать как онлайн, так и офлайн, приёмная кампания продлится до 15 августа. Если на определённые направления и специальности число поданных заявлений превышает количество бюджетных мест, учеников отбирают на конкурсной основе.