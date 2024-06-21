22 июня в Нижнем Тагиле завоют сирены

22 июня в 14:15 в Нижнем Тагиле на одну минуту включат электросирены и уличную региональную систему оповещения населения. Акция приурочена к Дню памяти и скорби о начале Великой Отечественной войны.

«В целях исключения инцидентов просьба к населению: во время звучания электросирен не прерывать своих занятий, работ, сохранять спокойствие и почтить память павших минутой молчания», — отметили с городской ЕДДС.

UPD: в 11:10 в городской ЕДДС сообщили, что в соответствии с федеральными рекомендациями 22 июня 2024 года включение электросирен отменяется.