В Нижнем Тагиле управляющая компания заплатит 100 тысяч рублей молодому человеку, который сломал ногу на скользком тротуаре

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила провела проверку в связи с травмированием на скользком тротуаре в октябре 2023 года 19-летнего местного жителя. В ходе надзорных мероприятий установлено, что пострадавший мужчина является инвалидом II группы.

Инцидент произошёл во дворе дома № 66 на улице Газетной, который обслуживает ООО УК «Универсал». В результате падения у молодого человека диагностирован закрытый перелом правого бедра со смещением.

«Пострадавший находился на лечении в стационаре Демидовской больницы с октября по ноябрь 2023 года. Ему проведена хирургическая операция, в правую бедренную кость установлен титановый стержень. После выписки пациент продолжил лечение амбулаторно», — рассказали АН «Между строк» в надзорном ведомстве.

Получение травмы связано с некачественным проведением ООО УК «Универсал» работ по уборке и обработке дорожного покрытия на придомовой территории.

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила в интересах инвалида в порядке ст. 45 ГПК РФ (заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд) направила исковое заявление о взыскании с ООО УК «Универсал» компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей в пользу пострадавшего.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме. Фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.