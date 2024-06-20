Тагильские спасатели помогли мужчине, которого зажало во время ремонта автотранспорта

Накануне на пульт диспетчера поисково-спасательной службы Центра защиты населения Нижнего Тагила поступило сообщение о происшествии на одном из автотранспортных предприятий, в котором пострадал мужчина. Как сообщили в организации, пострадавший выполнял работы по ремонту служебного транспорта. В какой-то момент рабочему зажало руку между кабиной и рамой.

Ещё до приезда спасателей мужчину освободили его коллеги. Сотрудники ПСС совместно с медиками оказали пострадавшему первую помощь и транспортировали в автомобиль СМП.