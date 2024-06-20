А вы знали? Жители деревни Новая Башкарка под Нижним Тагилом в 1943 году подарили фронту штурмовик и танк

Новая Башкарка — небольшая деревня в 60 километрах от Нижнего Тагила, в советское время являлась житницей нашего города. Здесь был создан колхоз «Красный пахарь», который снабжал Тагил картофелем, корнеплодами, зерном и фуражом. До войны колхоз считался передовым, то и дело сдавая в закрома Родины рекордное количество сельскохозяйственной продукции, за что не раз награждался переходящими красными знамёнами, а сами колхозники премировались.

Однажды в 1942-м председатель «Красного пахаря» Борис Павлович Кравченко прочитал в газете «Правда» о том, что саратовский колхозник Ферапонт Головатый на свои личные деньги купил и передал фронту истребитель. Борис Кравченко знал, что на Вагонке есть авиазавод, где собирают штурмовики Ил-2. Собрав все сбережения, продав корову, запасы картошки и зерна, Кравченко 30 декабря 1942 года внёс 101 тысячу рублей на счёт № 350 «Фонд Красной Армии» на постройку боевого самолёта.

Уже 7 января 1943 года Бориса Павловича пригласил директор авиазавода Вениамин Журавлёв, отвёз Кравченко на аэродром, который находился там, где позднее будет построена трикотажная фабрика, и предложил выбирать самолёт. После чего в кабине штурмовика установили табличку с надписью «Центральному фронту от уральского колхозника Бориса Павловича Кравченко. Колхоз “Красный пахарь” Петрокаменского района Свердловской области». 6 апреля 1943 года в адрес председателя «Красного пахаря» пришла благодарственная телефонограмма от Иосифа Сталина.

Примеру Кравченко последовали и колхозницы Правда и Евдокия Пономарёвы, которые на свои личные сбережения купили на заводе № 183 танк Т-34 и передали его в действующую армию.

К сожалению, после войны отыскать следы «штурмовика Кравченко» не удалось. Дело в том, что в 1943-м Центральный фронт был переименован в Белорусский, сменились номера воинских частей и соединений, а следом и бортовые номера самолётов. Установить судьбу танка Пономарёвых также не удалось. По одной версии, «тридцатьчетвёрка» попала в один из учебных танковых полков в Сибири. По другой — танк оказался в Подмосковье и находился в запасном полку до конца войны.

По материалам:

Б. Марков «Именной штурмовик», изд. «СВ-96», ISBN 5-89516-127-8, 1997 г.