Пьяный водитель без прав устроил серьёзное ДТП с пострадавшими в Нижнем Тагиле

Утром 27 июня в районе дома № 15 на улице Жуковского произошло ДТП с участием Kia Rio и Lada Priora. По информации тагильской Госавтоинспекции, 36-летний водитель «корейца» не справился с управлением и на полосе встречного движения врезался в отечественную легковушку. В результате столкновения три пассажира и водитель Lada получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Установлено, что водитель Kia не имеет водительских прав и находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения.

«Мужчина рассказал, что выпивал дома, а потом взял ключи от автомобиля сожительницы и поехал кататься. Женщина в это время спала», — сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на дорожную полицию.

На водителя составили административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (за пьяное и бесправное вождение) и ч. 1 ст. 12.37 КоАП (за невыполнение требований ОСАГО). По факту ДТП проводится проверка.