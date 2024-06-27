Общество

А вы знали? Газету «Тагильский рабочий» Свердловский обком ВКП(б) «омолодил» на 20 лет по политическим причинам, но краеведы спустя годы убедили областные власти отменить это решение

27.06.2024 10:46
А вы знали? Газету «Тагильский рабочий» Свердловский обком ВКП(б) «омолодил» на 20 лет по политическим причинам, но краеведы спустя годы убедили областные власти отменить это решение

Сегодня, наверное, мало кто помнит, что до апреля 1976 года днём рождения городской газеты «Тагильский рабочий» считалось 12 января 1926 года и что этот день был назначен «сверху» решением Свердловского обкома партии. 

Дело в том, что первый выпуск нижнетагильской газеты «Рабочий» вышел в свет 1 мая 1906 года. Однако в конце 1920-х годов газета «Уральский рабочий» стала официальным печатным органом Свердловского обкома ВКП(б), и тогда партийные чиновники решили, что главная газета области должна быть ещё и старейшей на Среднем Урале. День основания «Уральского рабочего» — 7 февраля 1907 года, то есть газета «Рабочий» оказалась старше. Тогда в кулуарах обкома партии и решили «омолодить» тагильскую газету на 20 лет. 

Спорить с вышестоящим начальством было бесполезно, а в 1930-е годы стало ещё и опасно. Но как только эпоха репрессий в СССР сошла на нет, тагильчане принялись открыто говорить об ошибке в установлении даты рождения «Тагильского рабочего». 

Впервые об этом было заявлено на страницах книги «Нижний Тагил», вышедшей в 1964 году, в статье Татьяны Константиновны Гуськовой. Через два года в «Тагильском рабочем» была опубликована статья тагильского краеведа Николая Сергеевича Боташева, который утверждал, что первый номер «Тагилки» вышел в мае 1906 года. В обкоме партии заявили в ответ, что в 1906 году тагильскую газету можно было назвать лишь «большой листовкой» и день рождения определён по дате открытия подписки, а в Нижнем Тагиле подписку на газету «Рабочий» открыли в 1926 году. Но ведь и подписка на издание «Уральский рабочий» была открыта не в 1907-м.

Тагильчане сдаваться не собирались. За дело взялся журналист «Тагильского рабочего» Сергей Нейвин, он же заместитель главного редактора газеты Сергей Кронидович Быстров. В течение нескольких лет он по крупицам собирал информацию в архивах, делал запросы в вышестоящие инстанции, писал письма в республиканский ЦК и регулярно информировал обком партии о результатах своих исследований. И вот в апреле 1976 года грянула сенсация: на заседании Бюро Свердловского обкома КПСС было принято решение считать днём рождения газеты «Тагильский рабочий» 3 апреля 1906 года. Но сотрудники газеты ещё много лет продолжали отмечать и старый день рождения «Тагильского рабочего». А некоторые отмечают и сегодня.

 

По материалам:

 – Т. Кононова. Так начинался век «Рабочего». ISBN 5-98485-020-6, изд. «Медиа-принт», 2006 г.

Фото: первый номер тагильской газеты «Рабочий» (фоторепродукция Д. Г. Кужильного / фрагмент ориг. изображения ISBN 5-98485-020-6)
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