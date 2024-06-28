В Нижнем Тагиле скончалась заслуженный учитель РФ Галина Филимонова

В Нижнем Тагиле в возрасте 77 лет скончалась заслуженный учитель РФ Галина Филимонова. Об этом сообщается на странице похоронной организации «Реквием» во «ВКонтакте».

Галина Николаевна ранее руководила Нижнетагильским профессиональным торгово-кулинарным училищем. Она посвятила учебному заведению 26 лет трудовой жизни, была талантливым, грамотным руководителем и по-настоящему любящим своё дело педагогом.

«Мама отдавала всю себя семье и работе, всем помогала, но о себе думала в последнюю очередь. Была нетерпима ко лжи и несправедливости. Опиралась на эти принципы и нас так воспитывала. Очень любила жизнь и чувствовала себя действительно счастливой, когда близкие были рядом. Всегда за всех волновалась, переживала и заботилась. С нами не стало любимой и любящей супруги, мамы и бабушки, верной подруги и по-настоящему светлого, доброго и прекрасного человека, но она всегда будет жить в наших сердцах. Это невосполнимая утрата для всех нас. Очень тяжело терять маму. Никто и ничто не заменит её и не заполнит пустоту души. Пусть память о ней и её добрых делах будет вечной!» — говорит дочь Лариса.