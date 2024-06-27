В Верхней Салде установили памятник Владиславу Тетюхину

В Верхней Салде прошла техническая установка памятника бывшему генеральному директору «ВСМПО-Ависма» Владиславу Тетюхину. Бронзовый постамент находится в одноимённом парке, где в настоящее время продолжается реконструкция.

Проект парка имени В. В. Тетюхина и изготовление памятника профинансированы корпорацией «ВСМПО-Ависма», а образ будущего монумента был выбран народным голосованием. Автором монумента является член Союза художников России Игорь Линевич-Яворский, победитель конкурса, который «ВСМПО-Ависма» провела в 2021 году. Памятник отлит из бронзы в мастерской Ивана Дубровина в селе Новоалексеевское (Свердловская область). Высота скульптуры — 3,6 м, вес — 960 кг, каждая из трёх плит постамента весит пять тонн.

Вячеслав Тетюхин возглавил ВСМПО в 1992 году. В 1998 году после покупки титано-магниевого комбината в Березниках (Пермский край) предприятия были преобразованы в промышленную группу «ВСМПО-Ависма». В 2005 году в результате реорганизации ОАО «Ависма» присоединилось к ОАО «ВСМПО», оба предприятия стали единым юридическим лицом. Под руководством Тетюхина объединение стало одним из ведущих поставщиков титана в мире. Пост генерального директора Вячеслав Валентинович покинул в 2009 году. Умер экс-руководитель в 2019 году. На его средства с привлечением областного финансирования в Нижнем Тагиле построен Уральский лечебно-диагностический центр.