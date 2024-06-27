Двух гражданок Таджикистана осудили в Нижнем Тагиле за наркоторговлю

В Нижнем Тагиле Дзержинский районный суд вынес приговор в отношение двух гражданок Таджикистана. Женщины обвинялись по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершённый группой лиц по предварительному сговору, с использованием интернета).

Как сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на прокуратуру Дзержинского района, в конце октября 2021 года девушки приехали из Таджикистана в Нижний Тагил, планируя сбыть наркотики через закладки.

«Получив информацию о местонахождении оптовой партии наркотиков общей массой 161,605 г, иностранки изъяли из тайника, расфасовали и частично разложили наркотическое вещество в разных районах Нижнего Тагила. Однако затем их действия пресекли сотрудники правоохранительных органов», — отметили в надзорном ведомстве.

Подсудимые признали свою вину и раскаялись в содеянном. Дзержинский районный суд с учётом смягчающих обстоятельств назначил им наказание в виде восьми лет восьми месяцев лишения свободы и девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.