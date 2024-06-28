Тагильский weekend топ-7: День молодёжи, Stand Up, диджей-сеты в уютном баре, захватывающие дух виды горы на Филиппинах, Тотальный диктант и футбол

О том, чем заняться с 28 по 30 июня

Рабочая неделя подходит к концу, и пора уже определиться с планами на ближайшие два дня. В предстоящие выходные тагильчан и гостей города ждёт празднование Дня молодёжи, много музыки, культурные мероприятия от музеев, Stand Up, футбольный матч и Тотальный диктант. Осталось только выбрать занятие по душе.

День молодёжи (6+)

29 июня с 12:00 до 23:00

в парке имени А. П. Бондина, на набережной у ГДДЮТ и за КДК «Современник»

В этом году название праздничной программы — «На одной волне». Площадки разделили на тематические: спортивную, музыкальную, детскую, туристическую и гастрономическую. Спортивные активности пройдут на набережной за ГДДЮТ с 12:00 до 17:00. Большая детская программа начнётся в парке имени А. П. Бондина в 14:00. На главной сцене праздника за КДК «Современник» будет много музыки и выступлений коллективов города.

Лекция-беседа «Искусство на грани» (16+)

29 июня в 16:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

На мероприятии предлагают поговорить о режиссёрах и художниках, которые работали, не обращая внимания на актуальное и «правильное» искусство, и стали создателями общепризнанных шедевров культуры.

Футбольный матч между ФК «Уралец» и «Динамо Киров» (12+)

29 июня в 17:00

на стадионе «Уралвагонзавода»

В субботу принимаем у себя футбольный клуб «Динамо Киров» — команду, занимающую вторую строчку турнирной таблицы.

Диджей-сеты в День молодёжи (18+)

29 июня в 22:00

в баре «Гора»

Начинающие диджеи ESSENTIAL COMMUNITY и Сергей Доронин в День молодёжи отвечают за ритмы ночи субботы.

Открытие выставки «Интерлюдия» (12+)

30 июня в 18:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Серия фотографий Сары Бомбей (Филиппины) рассказывает о группе людей, спасающихся от суеты трудовой жизни. На каждой фотографии запечатлён момент передышки среди захватывающих дух пейзажей в окрестностях горы Пулаг на Филиппинах. Вход на выставку свободный.

Stand Up best (18+)

30 июня в 19:00

в баре «LOFT — комфорт холл»

Проверенный материал от комиков в атмосфере провинциальной комедии гарантированно развеселит и поможет разнообразить выходные.

Тотальный диктант (6+)

30 июня в 13:00

в креативном кластере SAMORO.doc

Организаторы Тотального диктанта проведут его демоверсию в Нижнем Тагиле. Для тех, кто готов заниматься даже летом, пройдёт диктант по тексту Анны Матвеевой. Он посвящён русскому языку и называется «Пять медведей». Диктовать материал будет председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.