Тагильский weekend топ-7: День молодёжи, Stand Up, диджей-сеты в уютном баре, захватывающие дух виды горы на Филиппинах, Тотальный диктант и футбол

О том, чем заняться с 28 по 30 июня
Рабочая неделя подходит к концу, и пора уже определиться с планами на ближайшие два дня. В предстоящие выходные тагильчан и гостей города ждёт празднование Дня молодёжи, много музыки, культурные мероприятия от музеев, Stand Up, футбольный матч и Тотальный диктант. Осталось только выбрать занятие по душе.
День молодёжи (6+)
29 июня с 12:00 до 23:00
в парке имени А. П. Бондина, на набережной у ГДДЮТ и за КДК «Современник»
В этом году название праздничной программы — «На одной волне». Площадки разделили на тематические: спортивную, музыкальную, детскую, туристическую и гастрономическую. Спортивные активности пройдут на набережной за ГДДЮТ с 12:00 до 17:00. Большая детская программа начнётся в парке имени А. П. Бондина в 14:00. На главной сцене праздника за КДК «Современник» будет много музыки и выступлений коллективов города.
Лекция-беседа «Искусство на грани» (16+)
29 июня в 16:00
в Нижнетагильском музее изобразительных искусств
На мероприятии предлагают поговорить о режиссёрах и художниках, которые работали, не обращая внимания на актуальное и «правильное» искусство, и стали создателями общепризнанных шедевров культуры.
Футбольный матч между ФК «Уралец» и «Динамо Киров» (12+)
29 июня в 17:00
на стадионе «Уралвагонзавода»
В субботу принимаем у себя футбольный клуб «Динамо Киров» — команду, занимающую вторую строчку турнирной таблицы.
Диджей-сеты в День молодёжи (18+)
29 июня в 22:00
в баре «Гора»
Начинающие диджеи ESSENTIAL COMMUNITY и Сергей Доронин в День молодёжи отвечают за ритмы ночи субботы.
Открытие выставки «Интерлюдия» (12+)
30 июня в 18:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Серия фотографий Сары Бомбей (Филиппины) рассказывает о группе людей, спасающихся от суеты трудовой жизни. На каждой фотографии запечатлён момент передышки среди захватывающих дух пейзажей в окрестностях горы Пулаг на Филиппинах. Вход на выставку свободный.
Stand Up best (18+)
30 июня в 19:00
в баре «LOFT — комфорт холл»
Проверенный материал от комиков в атмосфере провинциальной комедии гарантированно развеселит и поможет разнообразить выходные.
Тотальный диктант (6+)
30 июня в 13:00
в креативном кластере SAMORO.doc
Организаторы Тотального диктанта проведут его демоверсию в Нижнем Тагиле. Для тех, кто готов заниматься даже летом, пройдёт диктант по тексту Анны Матвеевой. Он посвящён русскому языку и называется «Пять медведей». Диктовать материал будет председатель Филологического совета Тотального диктанта Владимир Пахомов.