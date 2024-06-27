Пожилой тагильчанке ампутировали ногу после падения на крыльце поликлиники

В Нижнем Тагиле прокуратура в судебном порядке взыскала компенсацию морального вреда в пользу пожилой женщины, получившей тяжёлую травму на пороге поликлиники.

«21 ноября 2022 года 79-летняя тагильчанка поскользнулась у входа в поликлинику № 4 в связи с некачественной уборкой территории медицинского учреждения. На асфальте была наледь, территория медицинского учреждения не была обработана противогололёдными материалами, что спровоцировало падение», — сообщает прокуратура Свердловской области.

После падения в медицинском учреждении женщине ампутировали левую ногу выше бедра. Тагильчанке была присвоена I группа инвалидности. В настоящее время пенсионерка не может нормально передвигаться, фактически привязана к коляске, её обычная жизнь резко изменилась, она ограничена в передвижении, испытывает боли в левой ноге.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление с требованием о взыскании с ГАУЗ Свердловской области «Городская поликлиника № 4 Нижний Тагил» компенсации причинённого морального вреда.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объёме, взыскав с учреждения здравоохранения в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей. Судебный акт не вступил в законную силу.