Бюджетные места, скидки, стипендии: что ждёт абитуриентов в приёмной кампании — 2024 ЮУрГУ

Приёмная кампания — 2024 стартовала и Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) открыл двери для абитуриентов и их родителей. Мы собрали подробную информацию о том, что предлагает крупнейший вуз Южного Урала в этом году.

В ЮУрГУ открыто более 2500 бюджетных мест, из которых на бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру приходится 448 целевых мест.

В этом году в ЮУрГУ впервые большое количество бюджетных мест предоставлено на заочном отделении по направлениям «Электроэнергетика и электротехника», «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительного производства», «Теология». Традиционно вуз предлагает бюджетные места и на очно-заочную форму обучения.

С нового 2024–2025 учебного года именные стипендии будут начисляться студентам первого курса по программам бакалавриата либо специалитета. Ознакомьтесь с условиями присвоения стипендии.

В ЮУрГУ также существует скидочная программа. Студенты, поступившие на 1-й курс на образовательные программы бакалавриата и специалитета на очную форму обучения, могут претендовать на скидки.

Для удобства обучения в ЮУрГУ существует 9 комфортно оборудованных пространств для учёбы и отдыха. Университет создал уникальную спортивную базу — Дворец спорта и Учебно-спортивный комплекс. В их составе — специализированные спортивные залы баскетбола, волейбола, борьбы, скалодром и многое другое. Также при университете есть свой бассейн и студенческий оздоровительный лагерь «Олимп».

Напомним, что для абитуриентов, поступающих по результатам творческих испытаний, срок подачи документов — до 9 июля. Для тех, кто поступает по результатам внутренних испытаний — до 20 июля. Окончание приёма документов для школьников, поступающих по результатам ЕГЭ — 25 июля.

Часы приема абитуриентов:

Понедельник–пятница с 9:00 до 17:00.

Суббота–воскресенье с 9:00 до 14:00.

Адрес: проспект Ленина, 76, главный учебный корпус.

Номер телефона приёмной комиссии ЮУрГУ: 8 (800) 300-00-55.

Портал для абитуриентов: https://abit.susu.ru