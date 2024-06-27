Почти половина студентов Нижнего Тагила хотят стать бизнесменами

В Нижнем Тагиле 42% студентов хотят построить успешную карьеру в бизнесе. Об этом на основании соцопроса сообщает сервис по поиску работы SuperJob. Причём работать в частном секторе экономики мечтают в равной степени как парни, так и девушки. 36% студентов намереваются строить карьеру в найме, в большей степени на это ориентированы юноши (40% против 32% среди девушек).

Каждый десятый студент утверждает, что уже имеет опыт ведения собственного бизнеса. Причём чаще это парни, чем девушки. Судя по комментариям, в большинстве случаев речь идёт об опыте заработка своими силами без правового оформления статуса предпринимателя — студенты пробуют себя в различных сферах: продажах, интернет-услугах и hand-made. Каждый второй планирует открыть свое дело: среди девушек — 57%, среди юношей — 44%.

Время проведения опроса: 3–24 июня 2024 года.