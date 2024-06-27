В Нижнем Тагиле задержали курьера мошенников

В Нижнем Тагиле задержан 24-летний уроженец Верхней Пышмы, который, по версии следствия, работая на неустановленных лиц, забирал деньги у пожилых людей и доставлял их мошенникам.

После визитов к четырём пожилым тагильчанкам в возрасте от 64 до 74 лет молодого человека оперативно установили и задержали сыщики уголовного розыска отдела полиции № 16 совместно с коллегами из Управления МВД Нижнего Тагила.

«Все потерпевшие обратились в полицию в один и тот же день, заявив о звонках на стационарный и мобильный телефоны с сообщениями о близких родственниках, якобы ставших виновниками серьёзных дорожно-транспортных происшествий. Звонили, представляясь сотрудниками полиции и медицинскими работниками. “Медики” говорили, что срочно требуются деньги на лечение или проведение сложной операции близкому или человеку, пострадавшему по его вине, а “правоохранители” намекали, что, если не заплатить солидную сумму, родственник сядет в тюрьму», — сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого, сотрудники уголовного розыска проверили все камеры видеонаблюдения в районе совершения преступлений, а также допросили потерпевших.

По камерам и описанию потерпевших человек, забиравший деньги, был худощавого телосложения, лет 25, ростом около 170 сантиметров, в очках с толстыми линзами. Сотрудники уголовного розыска убедились, что ко всем пенсионеркам приходил один и тот же курьер. Выяснилось, что молодой человек два месяца назад вместе с супругой приехал в Нижний Тагил, где проживал на съёмной квартире в центре города.

Явившись по звонку сотрудников уголовного розыска, ранее не имевший проблем с законом подозреваемый признался полицейским, что искал работу и просматривал объявления о вакансиях в группе в социальной сети. Одно из предложений его заинтересовало, и парень перешёл по ссылке в мессенджер, где продолжалось общение с «работодателем», который и называл адреса, где необходимо забрать «посылки». Молодой человек уверял полицейских, что никогда не слышал о том, как мошенники вовлекают молодёжь в преступную деятельность, предлагая несложную работу курьера. По словам задержанного, после посещения первого указанного ему адреса он заподозрил что-то нехорошее, о чём сразу сообщил куратору, выразив намерение отказаться от такой работы. В его адрес сразу посыпались угрозы расправы над супругой. Опасаясь за жизнь близкого человека, парень продолжил выполнять указания неизвестного, в чём искренне раскаялся, полностью признав свою вину.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере), проводятся необходимые следственные действия по сбору доказательственной базы. Ленинским районным судом курьеру избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.