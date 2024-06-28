Предприятия выбирают выпускников ЮУрГУ: поступай на целевое обучение

Страх остаться без работы хотя бы раз посещал каждого выпускника. Кроме тех, кто принял участие в программе целевого обучения.

В этом году для Южно-Уральского государственного университета определено более 440 мест целевого приёма. Из них 176 — от предприятий, которые принимали участие в конкурсе Минпромторга и получили детализированную квоту.

«У нас собран хороший и большой банк предложений от работодателей. С 1 по 10 июля университет посетят представители предприятий, чтобы усилить эту процедуру взаимодействия с абитуриентом — будущим специалистом и потенциальным работодателем», – говорит Юлия Болотина, руководитель Департамента по стратегической работе с абитуриентами Южно-Уральского государственного университета.

Основные преимущества целевого обучения:

— освоение профессии по образовательным программам, в разработке которых участвовали организации-работодатели;

— практико-ориентированный подход к обучению: прямая помощь работодателя во время учёбы, сбор необходимой информации для курсовых работ/проектов, научных публикаций, дипломной работы;

— гарантированное трудоустройство после окончания университета (с отработкой не менее трех лет с момента начала работы);

— возможность совмещения обучения и стажировки на предприятии заказчика. Некоторые из них предоставляют возможность работать во время учёбы по гибкому графику;

— иные дополнительные меры поддержки со стороны предприятия-работодателя при обучении в университете: стипендия, оплата расходов на транспорт и т. п.

Приёмная комиссия:

Располагается в главном учебном корпусе ЮУрГУ по адресу: проспект Ленина, 76. Вход в центральные двери.

Часы работы:

Понедельник – пятница с 9:00 до 17:00

Суббота и воскресенье с 9:00 до 13:00

Центр сопровождения абитуриентов

В зале приемной комиссии располагается Центр сопровождения абитуриентов, поступающих по различным квотам. Обратиться вы можете лично или в WhatsApp*: 8-902-611-38-33

Call-центр

8-800-300-00-55

267-94-52

* Принадлежит Meta, признана экстремистской организацией в России.