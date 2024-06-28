Жителя Нижнего Тагила осудили по статье об оскорблении представителя власти

Житель Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела после того, как оскорбил судебного пристава, находящегося при исполнении обязанностей. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области, пристав выехала на место совершения исполнительных действий к дому должника для ареста автомобиля BMW Х5. Транспортное средство принадлежит женщине, в отношении которой возбуждено 91 исполнительное производство, её муж тоже является должником, общая сумма задолженности семейной пары составляет порядка 20 миллионов рублей.

«В отношении транспортного средства судебным приставом-исполнителем составлен акт описи и ареста автомобиля. Когда ТС было наполовину погружено на эвакуатор для перемещения на специализированную автостоянку, из подъезда вышел должник. Мужчина стал публично оскорблять представителя власти — судебного пристава при исполнении ею своих должностных обязанностей. Слова оскорблений и угрозы в адрес судебного пристава со стороны должника слышали все присутствующие: её коллеги, сотрудники ГИБДД, гражданские лица (понятые) и все проходящие мимо люди», — сообщили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Судебная экспертиза подтвердила, что высказывания мужчины содержат унизительную оценку представителя власти. Должнику назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. В случае неуплаты штрафа в установленный срок наказание будет заменено на более суровое — исправительные работы на срок до 1 года.