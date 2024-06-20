В Нижнем Тагиле на Черноисточинском шоссе насмерть сбили мужчину (ВИДЕО)

Вечером 19 июня у дома № 68 на Черноисточинском шоссе в Нижнем Тагиле произошла смертельная авария. По предварительным данным, 26-летний водитель Mercedes, двигаясь в сторону Октябрьского проспекта, сбил 59-летнего мужчину, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Пешеход от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

Установлено, что погибший являлся местным жителем. Водитель имеет стаж вождения 7 лет, за нарушение ПДД в текущем году привлекался 20 раз, все нарушения связаны с превышением допустимой скорости движения. На месте ДТП мужчина освидетельствован на состояние опьянения — трезв.

«По факту автоаварии водитель пояснил, что двигался на разрешающий сигнал светофора, неожиданно на проезжую часть выбежал мужчина, из-за внезапного его появления среагировать не успел, вследствие чего допустил наезд», — уточнили в Госавтоинспекции.

По факту ДТП проводится проверка.

«Автомобиль ехал очень быстро, за рулём был человек в камуфляже. Он сказал, что недавно вернулся с СВО. А этот Mercedes в городе сегодня пару раз замечали, водитель неадекватен, в “шашечки” на дороге играет при такой погоде. А ещё после ДТП он начал тонировку сдирать с лобового и передних боковых стёкол», — рассказал АН «Между строк» очевидец.