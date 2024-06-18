Происшествия

В Нижнем Тагиле внедорожник проехал на красный свет и устроил ДТП

18.06.2024 15:04
В Нижнем Тагиле внедорожник проехал на красный свет и устроил ДТП

Накануне, 17 июня, в 19:40 на перекрёстке улицы Окунева и проспекта Вагоностроителей произошло ДТП с участием двух автомобилей, сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на отдел пропаганды городской ГИБДД.

По предварительным данным, 33-летний водитель внедорожника Mitsubishi, двигаясь прямо по проспекту Вагоностроителей, проехал на запрещающий (красный) сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Toyota под управлением 43-летнего мужчины, который осуществлял левый поворот на перекрёстке. 

В результате ДТП два пассажира Toyota (45-летний мужчина и 43-летняя женщина) получили травмы. 

Фото: «Инцидент Нижний Тагил»
Copyright
Telegram mstrok.ru