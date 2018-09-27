«Уралтрансбанк» уличили в нарушении требований ЦБ

«Уралтрансбанк» 18 месяцев подряд нарушает обязательные нормативы, установленные Центральным банком России, сообщает портал Banki.ru.

По подсчётам экспертов, только в августе кредитная организация не соответствовала требованиям сразу по шести пунктам — в частности, банк не выполнял нормативы достаточности собственных средств (Н1.0), базового капитала (Н1.1) и основного капитала (Н1.2), пишет портал Banki.ru, ссылаясь на информацию ЦБ. Столько же в банке нарушали норматив финансового рычага (Н1.4). Ещё три дня банк нарушал требования по максимальному размеру крупных кредитных рисков (Н7) и шесть дней — по совокупной величине риска по инсайдерам банка (Н10.1).

Всего значения обязательных нормативов в августе нарушили 19 банков, 16 из них находятся в процессе финансового оздоровления, а у одного из банков в сентябре была отозвана лицензия.

По итогам 2017 года в «Уралтрансбанке», принадлежащем семье бизнесмена Валерия Заводова, началась процедура финансового оздоровления. Согласно отчётам банка, в 2017 году компания показала убыток в 302,4 млн рублей, за первые шесть месяцев 2018 года — свыше 265 млн рублей. В конце августа стало известно, что компания отстаёт от установленного плана. В апреле 2018 года банк начал сокращать свои офисы. Например, в середине августа стало известно о закрытии подразделений в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Лесном и Нижнем Тагиле.