«Уралтрансбанк» закрывает несколько офисов в Нижнем Тагиле

«Уралтрансбанк» объявил о закрытии 24 августа офиса в Нижнем Тагиле по адресу Металлургов, 36, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. Ранее появилась информация, что с 31 августа будет закрыто отделение по адресу Черноисточинское шоссе, 7/4.

«С 27 августа 2018 года обслуживание клиентов будет осуществляться в операционном офисе № 1 ПАО "Уралтрансбанк" в городе Нижний Тагил, расположенном по адресу: ул. Огаркова, 5», — уточняется на сайте банка.

Также банк планирует прекратить работу части своих филиалов в Екатеринбурге, Ревде и Среднеуральске.

Напомним, в июне прошлого года Банк России разрешил «Уралтрансбанку» отступить от требований законодательства для улучшения ситуации с капиталом. По данным ЦБ, «Уралтрансбанк» 16-й месяц подряд нарушает нормативы регулятора. Согласно отчётности по МСФО за I квартал 2018 года, совокупный убыток кредитного учреждения за год вырос более чем в 4 раза (до 89 млн 016 тыс. руб.). Чистые процентные доходы банка сократились в 4,3 раза (до 30,6 млн руб.). По мнению экспертов, закрытие отделений может быть как способом сократить издержки банка, так и признаком подготовки к прекращению деятельности.