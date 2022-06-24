«Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово получат налоговые льготы

Сегодня, 24 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о поддержке авиакомпании «Уральские авиалинии». Так, компании продлят срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество в 2022 году.

Ранее, 2 июня, по итогам заседания оперативного штаба Евгений Куйвашев заявлял о необходимости поддержать организации региона, работающие в авиаотрасли, а именно аэропрот Кольцово и «Уральские авиалинии». Он инициировал внесение изменений в региональный закон для предоставления налоговых преференций аэропорту Кольцово.

Депутаты Заксобрания рассмотрят документ 28 июня. В случае его принятия аэропорту будет на 50% снижен налог на имущество при условии сохранения 90% среднесписочной численности работников на 2021 год и обеспечения достойного уровня заработной платы для них.

«Сфера воздушных перевозок испытывает серьёзные сложности. В Свердловской области в этой отрасли работают две ключевые организации: авиакомпания “Уральские авиалинии” и аэропорт Кольцово. Оба предприятия являются крупными работодателями и играют значимую роль в социально-экономическом развитии региона. Они включены в федеральный и региональный перечни системообразующих организаций и получают соответствующие меры поддержки. Мы должны помочь им выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев», — сказал Евгений Куйвашев.

Также известно, что Куйвашев принял решение об увеличении объёма субсидий на 14,5 млн рублей, которые Свердловская область выделяет для организации внутренних авиаперевозок по России из Екатеринбурга и обратно. Общая сумма субсидий возрастёт до 250 млн рублей.