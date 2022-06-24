Экономика

«Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово получат налоговые льготы

24.06.2022 13:12
«Уральские авиалинии» и аэропорт Кольцово получат налоговые льготы

Сегодня, 24 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о поддержке авиакомпании «Уральские авиалинии». Так, компании продлят срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество в 2022 году.  

Ранее, 2 июня, по итогам заседания оперативного штаба Евгений Куйвашев заявлял о необходимости поддержать организации региона, работающие в авиаотрасли, а именно аэропрот Кольцово и «Уральские авиалинии». Он инициировал внесение изменений в региональный закон для предоставления налоговых преференций аэропорту Кольцово.

Депутаты Заксобрания рассмотрят документ 28 июня. В случае его принятия аэропорту будет на 50% снижен налог на имущество при условии сохранения 90% среднесписочной численности работников на 2021 год и обеспечения достойного уровня заработной платы для них.

«Сфера воздушных перевозок испытывает серьёзные сложности. В Свердловской области в этой отрасли работают две ключевые организации: авиакомпания “Уральские авиалинии” и аэропорт Кольцово. Оба предприятия являются крупными работодателями и играют значимую роль в социально-экономическом развитии региона. Они включены в федеральный и региональный перечни системообразующих организаций и получают соответствующие меры поддержки. Мы должны помочь им выйти из ситуации с минимальными потерями, сохранить коллективы высококлассных специалистов и обеспечить доступность авиаперевозок для уральцев», сказал Евгений Куйвашев.

Также известно, что Куйвашев принял решение об увеличении объёма субсидий на 14,5 млн рублей, которые Свердловская область выделяет для организации внутренних авиаперевозок по России из Екатеринбурга и обратно. Общая сумма субсидий возрастёт до 250 млн рублей.

Фото: unsplash.com
Copyright
Telegram mstrok.ru