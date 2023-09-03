Улица Пароходная, или Почему в Нижнем Тагиле в XIX веке отказались от прогресса

Одной из самых загадочных улиц Нижнего Тагила является Пароходная. Ведь если улице дали такое название, то значит, был в истории города пароход или пароходы. Откуда было взяться пароходу на улице, которая не выходила ни к пруду, ни к речке?

Первые упоминания о Пароходной встречаются в списках жителей заводского посёлка, бывших на исповеди в церкви (исповедных росписях), датированных 1845–1847 годами. Из них историкам стало известно, что прежде улица носила название Путиловка. Начиналась она от улицы Разгуляева, позднее переименованной в Раздельную (ныне — Космонавтов), а заканчивалась близ улицы Напольной, затем получившей название Больничная (ныне — Кузнецкого).



Улица Пароходная в 1968 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//67-Ulica-Parohodnaja.-1960-e-gg.-Foto-Kozhevnikova-A.F..jpg)



Что касается первого названия улицы — Путиловка, — то оно вполне объяснимо. С развитием производства на уральских заводах Демидовы стали испытывать сильнейшую нехватку рабочих рук. Проблему частично удалось решить после того, как в 1726 году они были возведены в потомственное дворянское достоинство по Нижнему Новгороду и получили право покупать крепостных крестьян на территории всей Российской империи. Чаще всего крестьяне покупались у разорившихся помещиков семьями, а то и целыми деревнями. Маленькое село Путиловка, что затерялось на просторах Волынской губернии, было как раз одним из таких приобретений. Селяне не знали ничего, кроме хлебопашества, поэтому их определили углежогами, поселив на бросовых землях Выйской части заводского посёлка. Малороссы оказались трудолюбивыми работниками, а их небольшое поселение в полдюжины дворов за 15–20 лет превратилось в улицу Путиловку.

Почему же, когда и в честь чего Путиловку переименовали в Пароходную? Начать, пожалуй, следует с того, что в первой половине XIX столетия любая техника, «ходившая паром», в миру именовалась не иначе, как «пароходом». Достаточно вспомнить «Попутную песню» М. И. Глинки на стихи Н. В. Кукольника:

«Дым столбом стоит, дымится пароход.

И быстрее, шибче воли

Поезд мчится в чистом поле...»

Вплоть до середины XIX столетия паровозы в России называли «сухопутными пароходами». Не были исключением и тагильские механики Черепановы, построившие и испытавшие в 1833–1834 годах «сухопутный пароход для возу руд, угля и прочих нужных грузов». Читая «отчётные книги», которые вели в процессе работ Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович Черепановы, то и дело натыкаешься на записи, содержащие этот непривычный для нынешних поколений термин: «Сухопутный пароход в довольном виде собран и на первый раз пропущен был». «Пароход уже был почти отстройкою собран и действием перепущен, в чём успех был, но оного парохода паровой котёл лопнул». «Сухопутный пароход отстройкой совершенно отстроен, а для ходу оного строится чугунная дорога, а для сохранения отстраивается уже сарай».

Как известно, первый «пароход» Черепановы испытали 29 июня 1834 года на экспериментальном отрезке «чугунного путепровода» протяжённостью чуть более 400 саженей (854 метра). А в сентябре того же года при большом скоплении народа и в присутствии главного управляющего заводами, заводских приказчиков и господ заводовладельцев первый русский паровоз перевёз полезный груз — 200 пудов медной руды.

Второй «сухопутный пароход», усовершенствованный и более мощный, Черепановы построили через два года. Для него была проложена железнодорожная ветка протяжённостью более трёх с половиной километров, связавшая Выйский завод и Меднорудянский рудник. На протяжении этой дороги были устроены небольшие склады с запасом дров, угля и воды, а на конечных пунктах построены ремонтные сараи. Из-за того, что новый паровоз всё ещё с трудом преодолевал холмы и пригорки, дорогу проложили так, чтобы на пути следования состава не было затяжных подъёмов. Часть этой дороги проходила по улице Путиловке.

Весной 1837 года в сопровождении многочисленной свиты на Урал прибыл наследник престола цесаревич Александр Николаевич. 28 мая он осмотрел тагильские заводы, Высокогорский рудник, побывал на выставке чугунных и медных изделий, руд и минералов, специально устроенной к его визиту. После обеда будущего императора отвезли на Меднорудянский рудник — показательное предприятие тагильского округа. Там цесаревич спустился в шахту, где собственноручно добыл кусок малахита, и осмотрел оборудование рудника: три паровые машины мощностью 20, 40 и 60 лошадиных сил и паровоз. Цесаревич Александр, неплохо разбиравшийся в технике, записал в своём дневнике: «Сухопутный пароход, виденный на руднике господ Демидовых, представляется мне совершенно замечательной машиной, созданной без помощи иноземных мастеров».

Спустя месяц механики Черепановы и управляющий технической частью заводов тагильского округа Фотий Ильич Швецов подали в Главное правление заводов проект, в котором предлагали построить новую железнодорожную ветку от Выйского завода до Нижнетагильского. Работать на ней должен был «пароход мощностью, вдвое превосходящий прежний». Новая дорога должна была проходить по улицам Тагильской, Тагильскому Криулю и Путиловке, а для работы на ней Ефим и Мирон Черепановы уже начали постройку нового паровоза мощностью 120 лошадиных сил, способного перевозить за раз до 3000 пудов руды. Поначалу правление проект одобрило. На Путиловке построили «сарай для отстойки парохода», начались работы, предваряющие укладку рельсов. Тагильчане промеж собой уже стали называть улицу Пароходной, но... Осенью вернулся из Петербурга управляющий экономической частью демидовских заводов Дмитрий Васильевич Белов, который, произведя расчёты, высказался против реализации проекта.

«Затея Швецова и Черепановых видится изрядно коштоватой (дорогостоящей. — Прим. авт.) и скорого прибытка принесть не сможет… Разве что придумают они, как сделать меньшими расходы на содержание оной дороги», — написал он в сопроводительной записке к проекту.

Работы на Путиловке были приостановлены. Черепановы получили от господ заводовладельцев срочный заказ на изготовление действующей модели их «парохода» для промышленной выставки в Петербурге, Швецова озадачили усовершенствованием пудлинговых печей на Нижнетагильском и Черноисточинском заводах, а прогрессивный проект, который мог заметно ускорить процесс модернизации производства, положили в долгий ящик, до лучших времён.

Идея железной дороги, связывающей два завода, ещё довольно долго находилась в подвешенном состоянии, и на протяжении 40-х годов XIX века к её обсуждению возвращались не один раз. В те же годы в заводских и церковных записях Путиловку всё чаще начинают именовать Пароходной.



Улица Пароходная в 1970 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Ulica-Parohodnaja-07.04.1970-Kozhevnikov.-A.F......jpg)



В 50–60-х годах позапрошлого столетия за улицей закрепляется название Пароходная. И примерно в эти же годы прекращается движение черепановского паровоза по Меднорудянской железной дороге. В заводских отчётах того времени можно было встретить донесения о причинах:

«Пароходка без надлежащего надзора пребывает в крайне плачевном состоянии. Ремонты и простои случаются едва ли не каждый день, что влетает Вашей милости в копеечку», — писал Демидовым управляющий Нижнетагильским заводом Иоганн Вольстет.

Паровоз поставили на прикол, а «чугунку» разобрали. Грузы с рудников стали доставлять по железно-конной дороге, которую проложили в другом месте. Но в памяти народной остались и первый «сухопутный пароход, бегавший по чугунке», и маршрут, по которому пролегала первая железная дорога.

Когда улица Путиловка была официально переименована в Пароходную, точно не известно. Скорее всего, это произошло во второй половине XIX века. О прежнем названии улицы теперь напоминали только фамилии её жителей.

В одном из очерков, написанных для многотиражной газеты Высокогорского рудоуправления, главный энергетик предприятия Ефим Кандель писал: «Разбирая личные дела вновь поступивших на работу, я обратил внимание на то, как много среди них людей, носящих фамилию Путилов. Да ещё и жили большинство из них одной улице Пароходной. Поговорил с людьми и выяснил, что все они потомки крепостных, перевезённых на Урал более ста лет назад из села Путиловка».

К слову, известный уральский журналист и писатель Борис Анатольевич Путилов, написавший очерк и две повести о тагильской улице Пароходной, тоже являлся потомком малороссов, перевезённых Демидовым на Урал. В 1895 году дед будущего писателя уехал на заработки в Надеждинск (ныне — Серов), да там и остался. После Октябрьской революции его семья перебралась в Кунгур, а вскоре после рождения Бориса переехала в Нижний Тагил и поселилась на Пароходной улице.



Борис Анатольевич Путилов (1931–2007) (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://server.audiopedia.su:8888/staroeradio/images/pics/073930.jpg)



О своём детстве, прошедшем на улочках старой Выи, о быте и нравах тех лет, о людях, живших на улице Пароходной, и их судьбах Борис Путилов рассказал в своей повести «На Пароходной улице», вошедшей в золотой фонд советской литературной классики. В 1983 году по повести был поставлен радиоспектакль, который транслировался на 1-й программе Всесоюзного радио.

В начале ХХ столетия между улицами Пароходной и Больничной пролегла дорога, ведущая на Полевской завод (старое название Высокогорского механического завода), позднее ставшая переулком, а затем улицей Клубной (ныне — Оплетина).



Дом № 2 на ул. Пароходной, на углу с ул. Клубной, в 1960 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Parohodnaja-2-na-uglu-s-ul.-Klubnoj-20.07.1960-Kozhevnikov-A.F.-Vdali-vidno-obshhezhitie-VMZ.-Sejchas-net-snesli..jpg)



В советский период Пароходную городские власти как-то обходили вниманием. Тихую улицу, застроенную деревянными избами и находящуюся вдали от главных транспортных артерий, всякий раз, когда речь заходила о благоустройстве, отодвигали назад в очереди. Причина такой дискриминации крылась в генеральном плане развития Нижнего Тагила, согласно которому будущего у легендарной улицы не было. Снести и застроить Пароходную собирались и в 1938-м, и в 1947-м, и в 1960-м, но перейти от слов к делу смогли только в конце 1960-х.

Улица Пароходная в 1970 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Ulica-Parohodnaja-07.04.1970-Kozhevnikov.-A.F..jpg) Улица Пароходная в 1970 г. (фото А. Ф. Кожевникова / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Ulica-Parohodnaja-07.04.1970-Kozhevnikov..jpg)

Расселение жителей улицы шло трудно. Квартиры на последних этажах выйских новостроек, равно как и переезд в другие районы города, обитатели Пароходной отвергали сразу же. Многие были согласны ждать, когда будут построены пятиэтажки поблизости, чтобы быть рядом с родными местами. Однако застройка улицы продолжалась вплоть до 1976 года.



Строительные работы на ул. Пароходной (фото 1970-х гг.) (из архива А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//68-Ulica-Parahodnaja.-Ulica-sushhestvovala-do-nachala-1970-h-godov..jpg)



Надо сказать, что в советское время неоднократно предпринимались попытки оспорить славное прошлое улицы Пароходной. Особенно активизировались разного рода «разоблачители» в конце 1980-х — начале 1990-х годов. К счастью, переписать историю им так и не удалось.

Улица Пароходная существует и сейчас. Правда, пройти её можно всего за пять минут, а приписано к ней одно-единственное здание — детский сад № 170.

© 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»

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По материалам альманаха «Тагильский краевед» № 1–16, портала tagil-press.ru.

При подготовке использовалась литература и архивные материалы, перечисленные в библиографическом указателе «История Урала» (сост. Н. П. Милинькова и О. А. Мельчакова). СПб, 2000.