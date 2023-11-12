Улица Космонавтов, бывшая Разгуляева

Улица, которую мы выбрали на этот раз для знакомства, когда-то имела, наверное, самое весёлое название в Нижнем Тагиле — Разгуляева. Краеведы и историки говорят, что название прилипло к улице из-за обилия питейных заведений и винных лавок, которые располагались здесь аж с конца XVIII столетия. Впрочем, документально это подтверждается лишь отчасти: вплоть до середины XIX века здесь был только один казённый кабак, а расцвет пивоварения в Тагиле начался гораздо позднее. Да и каких-либо фактов хмельного разгула на этой улице до наших дней не сохранилось ни в документах, ни в устном народном творчестве.

Есть и другие версии, объясняющие такое «весёлое» название улицы. Например, в Малороссии и Украине в XVI–XVII веках «разгуляем» называли луг, куда выгоняли после зимовки домашний скот. Учитывая то, что Демидовы покупали крепостных и в этих регионах Российской империи, можно предположить, что улица могла быть заселена переселенцами из украинских губерний. К слову, луга здесь в действительности когда-то были. А вот достопримечательностями улица обросла сравнительно недавно, лет 50 тому назад.

Своё начало улица брала на берегу реки Тагил, а заканчивалась на территории, где впоследствии появился Полевской завод, позже переименованный в Высокогорский механический. Известно, что основную часть населения Разгуляевой улицы составляли рудокопы Высокогорского рудника, коногоны и рабочие Выйского медеплавильного завода. Богачей среди них не водилось, а потому застраивалась улица небольшими деревянными избами-пятистенками с низкими потолками и маленькими окнами.

Дома по чётной стороне в начале улицы Космонавтов (бывшей Раздельной). Сейчас в этом районе находятся гаражный кооператив и бывший магазин «Дом книги» (фото А. Ф. Кожевникова, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/x/9/x/x9x03tujz5sc6ma6jj.jpg) Дома по нечётной стороне в начале улицы Космонавтов (бывшей Раздельной). Сейчас в этом районе находятся АЗС и магазин «Лео» (бывший «Спорт и туризм») (фото А. Ф. Кожевникова, 1966 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/8/f/v/8fvybsbrnvd8137q5a.jpg)

Своё второе имя Разгуляева улица получила после отмены крепостного права в 1861 году, когда в стране началась земельная реформа, одним из этапов которой являлось новое административное деление волостей. Так, Выйская волость была разделена на четыре отделения и административная граница между двумя из них проходила как раз по Разгуляевой улице, которую переименовали в Раздельную. Никаких изменений в связи с переименованием не произошло. Исключением можно считать лишь появление нового здания Выйской волостной управы на углу Раздельной и Максимилиановской улиц (ныне — Космонавтов и Фрунзе). Помимо волостного старосты, в здании находился местный околоток, здесь же заседал мировой судья и вёл приём земский чиновник. В те времена вблизи органов местного управления старались селиться зажиточные мещане: купцы или состоятельные подрядчики. Не была исключением и Выйская волостная управа. Соседствовал с нею и казённый кабак, и соседство это выглядело весьма курьёзным, особенно в самом конце XIX столетия, когда земства и волостные общины включились в общероссийскую кампанию по борьбе с пьянством.

Ни сама волостная управа, ни находящееся поблизости питейное заведение не сохранились до наших дней. После централизации волостных управлений здесь в 1909 году появилось земское сельхозпредприятие по разведению коров знаменитой «тагильской» породы. А пять лет спустя, со вступлением в силу «сухого закона», и кабак прекратил своё существование. В конце 1940-х оба здания, изрядно обветшавшие и уже неоднократно перестроенные, пошли под снос, а на их месте в 1950-х появился жилой дом, в высоком цоколе которого был открыт кинотеатр, а на первом этаже — большой промтоварный магазин «Галантерея и парфюмерия».



Дом № 32 на перекрёстке улиц Фрунзе и Раздельной (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/r/f/6/rf6iknxdwbk7w9ia87.jpg)



После 1862 года здесь начинают появляться кустари и купечество, открываются мастерские и «мелочные» лавки, в которых торговали в розницу товарами первой необходимости: мукой, хлебом, табаком, мылом, керосином, солью и спичками. Питейные заведения стали появляться тут лишь в последней четверти XIX века. Самыми известными из них были пивная и винная лавки на месте пересечения Разгуляевой с улицами Этапной и Максимилиановской (ныне — Липовый тракт и Фрунзе). Их владельцем был известный подрядчик Выйского завода по фамилии Киселёв. Правда, к тому времени улица уже звалась Раздельной.



Пересечение улиц Раздельной, Липовый тракт и Фрунзе. Вид с улицы Липовый тракт (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/g/o/w/gowxqs4u2towdhm4ba.jpg)



Октябрь 1917 года улица Раздельная встретила, уже имея солидную революционную историю.

Здесь в 1904 году появилась первая в Нижнем Тагиле подпольная большевистская организация. Здесь же, на Раздельной, проходили окружная и уездная конференции социал-демократов в 1906 и 1907 годах. Здесь печатались и первые листовки тагильских революционеров, и первые номера газеты «Рабочий». Горняки и рабочие Выйского и Полевского заводов к 1914 году составляли почти 90% от всего населения улицы. Эти люди стояли в авангарде революционного движения в городе.

Сама улица Раздельная тоже пребывала в полузабвении весь довоенный период. Только в конце 1940-х годов здесь началось строительство жилья, объектов соцкультбыта, дорог. Одним из первых зданий, построенных в эти годы, стала начальная школа № 71, получившая прописку по адресу Раздельная, дом 12.



Здание школы № 71 (фото неизв. автора, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://историятагила.рф/history/images_labirint/gl_107_08.jpg)



Школа № 71 была сдана в августе 1952 года, а уже 1 сентября приняла в своих стенах 270 ребят, учащихся с первого по четвёртый классы. Учились в ней не только дети с Раздельной улицы, но также с Лебяжки, Черемшанки и даже Голого Камня. Для доставки учащихся из отдалённых районов школе был передан автобус, купленный Высокогорским рудоуправлением. Первым директором новой школы была назначена Нина Фоминична Дощатова — прекрасный организатор и педагог. При ней в школе был сформирован дружный учительский коллектив из 17 преподавателей, стали работать физкультурная секция, хоровая студия и кружки: танцевальный, технического творчества, художественного слова. Девять лет школа была начальной, но в 1961 году она получила статус восьмилетней с продлённым днём: учащиеся могли находиться в группах продлённого дня до 19:00. Тогда же в школе был создан кружок любителей астрономии. Появился он после того, как в октябре 1961-го директором школы и учителями было организовано наблюдение за полётом первого искусственного спутника Земли. А начиная с 1962 года в летнее время при школе стал работать городской пионерский лагерь.

Однако уже к середине 1960-х в школе стало тесно. И хотя обучение начали вести в две смены, все классы по-прежнему оставались переполненными. Стало ясно, что учебное заведение нуждается в новом здании. Сначала планировали решить проблему за счёт пристроек к школе, но скоро от этой идеи отказались. Было решено построить новое просторное здание, а старое передать под районный Дом пионеров. Переезда пришлось ждать почти 20 лет. Только в 1982 году школа № 71 была переведена в новое здание на улице Известковой, на Лебяжке. А в старом здании, как и планировалось, был открыт Дом пионеров. Сейчас это учреждение переименовано в Дом детского творчества Ленинского района.

Ещё одной достопримечательностью улицы Раздельной можно по праву считать жилые дома, занимающие весь квартал № 431, заключённый между улицами Фрунзе, Вогульской, Космонавтов и Красноармейской. Застройка, по сути, является образцом давно забытой «нецентрализованной и поквартальной» концепции строительства жилья 1930–1940-х годов и классифицируется историками как «малоэтажный, или непарадный, сталианс». Квартал № 431 был застроен типовыми зданиями преимущественно одной серии. Изначально он имел собственный канализационный коллектор, две электроподстанции, котельную и водопровод. И хотя два дома, образующие западную сторону этого квартала, выполнены по индивидуальным проектам, имеют большую этажность и отличный от остальных внешний вид, по мнению экспертов, в целом квартал может вполне претендовать на статус объекта культурного наследия.



Фото неизв. автора, 1969 г. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//2_58-15-avgusta-1961-goda-ulica-Razdelnaja-pereimenovana-v-ulicu-Kosmonavtov..jpg)



Строились эти дома преимущественно на средства Высокогорского рудоуправления. Всего для благоустройства внутриквартальной территории было заказано более 300 саженцев деревьев и кустарников, свыше 700 корней многолетних цветов. Внутри квартала должны были работать три фонтана (в итоге был построен и запущен один), установлены три детские площадки, шесть столов для настольных игр и городошная площадка. До наших дней из всего перечисленного дошло только здание котельной, и то в изменённом виде. В палисаднике перед домом № 22 был установлен памятник шахтёрам, ставший со временем настоящей легендой города. Никто не может толком сказать, откуда взялся здесь этот памятник в начале 1960-х и куда исчез десять лет спустя. Авторство монумента приписывалось, кажется, всем известным тагильским скульпторам.



Фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//Idet-stroitelstvo-a-na-territorii-jetih-domov-razbity-skvery.-Arhiv-Klera...jpg)



Интересную версию появления «шахтёра» рассказывали ветераны ВРУ в середине 1980-х. В 1959-м тагильская комсомолия готовилась отмечать своё 40-летие. К этой юбилейной дате комсомольцы Высокогорского рудоуправления решили сделать подарок городской организации и заказали в «Пермской производственной артели малых художественных форм» парковую скульптуру, изображающую шахтёра. Комсомольцы ВРУ собирались установить её в Комсомольском сквере. Но когда скульптура приехала в Нижний Тагил, оказалось, что в Комсомольском сквере уже появилась фигура шахтёра, приобретённая на сэкономленные Горкомхозом средства. И тогда директор Высокогорского рудоуправления Сергей Иванович Николаев предложил установить шахтёра перед домом № 22.

Увы, век гипсовых статуй оказался недолог. Все они без должного ухода страдали от капризов уральской погоды и по истечении нескольких лет начинали разрушаться. В начале 1970-х годов сильно потраченного морозами, дождями и ветрами шахтёра сняли с постамента и увезли на реставрацию. Но, очевидно, фигура настолько сильно была испорчена, что на своё место она уже не вернулась. В наши дни о памятнике напоминает лишь кирпичный постамент и пара старых фотографий.

После первого полёта человека в космос коллектив забойщиков шахты «Эксплуатационная» вышел в горисполком с предложением переименовать Раздельную в улицу Космонавтов. Постановление о переименовании вышло 15 августа 1961 года, и улица в последний раз сменила своё название. Тем временем она продолжала застраиваться. Появлялись новые многоэтажные дома, была наконец полностью замощена брусчаткой проезжая часть. После того как в 1970 году было открыто движение трамваев на ВМЗ, руководство города во всеуслышание заявило, что «очень скоро, в обозримом будущем» трамвай пойдёт и по улице Космонавтов. Ждать этого «очень скоро» пришлось 11 лет.



Трамвайная ветка от ул. Фрунзе на ул. Космонавтов (фото неизв. автора, 1973 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://pastvu.com/_p/d/0/j/r/0jrocoulv7665xpy9w.jpg)



Последняя достопримечательность появилась здесь летом 1980-го, когда госкомиссия подписала акт приёмки моста через реку Тагил, который соединил улицу Космонавтов с улицей Победы на Красном Камне. Возведение моста шло в ожидании XXII летних Олимпийских игр в Москве, и строители предложили городским властям дать мосту название «Олимпийский». Предложение было принято, а после того, как в следующем году мост был открыт для движения транспорта и пешеходов, о звучном названии почему-то позабыли.



Строительство «Олимпийского» моста (фото неизв. автора, июнь 1980 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://aminoff.ru/wp-content/uploads/2020/02/Krasn.-Most.-1980.jpg)



С улицей Космонавтов связана судьба семьи знаменитого тагильского рабкора Григория Быкова. После гибели «великана рабселькоровской армии», как называл Быкова Максим Горький, его вдова, Фёкла Ивановна, работала учителем в школе № 28. Несколько лет спустя её пригласили на работу в редакцию газеты «Тагильский рабочий», заведовать отделом писем. Но незадолго до выхода на заслуженный отдых Фёкла Ивановна ушла «зарабатывать приличную пенсию» на ВМЗ, где и проработала в инструментальном цехе до наступления пенсионного возраста. Сын Григория Семёновича и Фёклы Ивановны, Владимир, окончил среднюю школу и мог пойти учиться в УрГУ (его могли взять туда без экзаменов, по направлению горкома партии), чтобы впоследствии стать журналистом, но, глядя на скромную зарплату матери, решил связать свою жизнь с шахтой, где когда-то работал его отец. Владимир устроился на шахту «Магнетитовая», отучился на курсах машинистов и начал свою трудовую деятельность в должности скрепериста. Пробовал Владимир Григорьевич себя и в журналистике, но без особого успеха. Писал в основном для многотиражки. Один из его очерков всё же был опубликован в книге «Новые были горы Высокой», вышедшей в издательстве ВЦСПС в 1963 году.



Перекрёсток улиц Космонавтов и Красноармейской (фото: Г. П. Павлов, 1988 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru/wp-content/gallery/foto-vyja-tagil//1988-g.-Vyja.-Perekrjostok-ul.-Kosmonavtov-Krasnoarmejskaja.-kopija.jpg)



(с) 2023. Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»