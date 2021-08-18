Учёные воссоздадут лицо человека по найденному черепу в склепе за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле

Археологи завершили раскопки на месте предполагаемого захоронения Демидовых в Нижнем Тагиле за ДК «Юбилейный». Об этом рассказал вице-мэр по социальной политике Валерий Суров в интервью «Тагил-ТВ».

Учёные обнаружили четыре захоронения. Последними в склепе, по словам Сурова, нашли кости двух человек — они были перемешаны с землёй и кирпичами. Специалисты почистили склеп, изъяли все найденные кости и увезли в Екатеринбург, где их обработают и документально оформят.

«Затем все эти останки передадут обратно городу и город будет принимать решение, что с этим делать. Однозначно мы должны будем провести экспертизу ДНК, но для этого нужно найти кого-то по мужской линии из рода Демидовых — в принципе, у нас уже есть к кому обратиться», — заявил Валерий Суров.

Также вице-мэр сообщил, что власти планируют направить череп, который нашли в одной из могил, специалистам в Тюмень для создания модели лица. Это позволит установить человека, которому принадлежал череп.