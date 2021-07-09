«Надо эксгумировать останки и искать родственников Демидовых». В Нижнем Тагиле строители сквера возле ДК «Юбилейный» нашли захоронение XIX века

Строители МУП «Тагилдорстрой» во время работ за ДК «Юбилейный» накануне обнаружили старинные захоронения XIX века. Случилось это после того, как трактор, расчищающий грунт для прокладки коммуникаций, провалился одним колесом под землю. Сегодня исследованием находки займутся тагильские музейщики и приглашённые из Екатеринбурга археологи.

«Чьё это захоронение, можно пока только догадываться. Мы знаем, что здесь была Выйско-Никольская церковь, которая была снесена в конце 1960-х годов. В соответствии с законом мы уведомляем все организации. Вечером сегодня подъедут археологи, составят все необходимые акты. Наш музей уже включился в работу. Все работы здесь мы прекращаем, но, конечно, сквер продолжаем делать. Будем ждать, что нам скажет экспертиза, процесс небыстрый», — заявил мэр Владислав Пинаев.

Вот так сейчас выглядит найденное захоронение Вот так сейчас выглядит найденное захоронение Вот так сейчас выглядит найденное захоронение Вот так сейчас выглядит найденное захоронение

По словам директора Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвиры Меркушевой, пока нельзя точно сказать, чьё это захоронение и где оно располагалось — на улице или в храме. Музейщики уже уведомили о находке органы надзора за объектами культурного наследия. Теперь археологам предстоит исследовать останки, сотрудникам музея — поднять документы, сопоставить карты и схемы храма.

«Безусловно, при проведении строительных работ в старой части Нижнего Тагила находились остатки фундаментов зданий, сооружений, иные находки, но с подобным захоронением в виде склепа мы сталкиваемся впервые. Храм был уничтожен в конце 1960-х годов, и мы только могли предполагать, где находились захоронения, в том числе Демидовых. Для нас, музейщиков, удивительно, что в канун 300-летия Нижнего Тагила, в год, когда на этом месте установят мемориальную часовню в память о Демидовых, они открылись. Если это они. Возможно, это какие-то другие захоронения, потому что часто в предалтарной части со стороны улицы хоронили значимых горожан», — рассказала Эльвира Меркушева.

Выйско-Никольская церковь была заложена в 1835 году сыновьями Николая Никитича Демидова, который сначала был похоронен во Входо-Иерусалимском соборе, а затем его останки перенесли в новый храм на Вые. Выйско-Никольская церковь с тех пор стала считаться усыпальницей Демидовых.

Музейщики показали сохранившиеся фотографии Выйско-Никольской церкви Музейщики показали сохранившиеся фотографии Выйско-Никольской церкви Музейщики показали сохранившиеся фотографии Выйско-Никольской церкви

Краевед, автор проекта «Город-лабириНТ» АН «Между строк» Дмитрий Кужильный отмечает, что доподлинно неизвестно, кто именно покоился в этом храме, кроме Николая Никитича. Музейщики говорят, что здесь были погребены четверо взрослых и трое младенцев.

«Никаких документов о захоронениях не сохранилось. Всё, что осталось по закону о хранении исторических архивов, было передано в Екатеринбург или в Государственный исторический архив Москвы. Чтобы что-то оттуда сейчас вытащить, нужна экспедиция. Сегодня, чтобы определить, чьи останки были найдены, есть два варианта. Во-первых, надо запрашивать документы у епархии. Во-вторых, эксгумировать останки и искать родственников Демидовых, чтобы провести ДНК-экспертизу. Родственники живут в Швеции, Польше, их ещё нужно найти. По моему мнению, женщин из семьи Демидовых в этом склепе быть не должно. Если выяснится, что это женские останки, то предположу, что они могут принадлежать какой-нибудь купчихе или, возможно, преподавательнице Авроринского приюта, который располагался по соседству с храмом», — делится предположениями исследователь.

Кому бы ни принадлежали найденные захоронения (по мнению специалистов, их может быть два), останки перенесут к мемориальной часовне, которую построят за «Юбилейным» в ближайшее время.