Участнику «кокаинового дела» Андрею Ковальчуку предъявляют новые обвинения

Адвоката фигуранта дела о поставках дипломатической почтой кокаина из Аргентины в Россию вызвали к следователю для предъявления Ковальчуку нового обвинения, пишет «Коммерсантъ».

Адвокат фигуранта дела Андрея Ковальчука Владимир Жеребенков рассказал, что звонок следователя стал для него неожиданностью — его клиент находится в Германии, а данных о его экстрадиции пока нет.

По его словам, следователь пригласил его прийти на процедуру предъявления его клиенту обвинения. Детали представитель правоохранительных органов раскрывать отказался.

«В последнее время никаких новых известий из Германии не поступало, суда на ближайшее время также назначено не было, поэтому я с чистой совестью улетел отдыхать в Ялту», — отметил Жеребенков.

В итоге адвокат прервал отпуск, чтобы приехать на следственные действия.

«Нельзя исключать того, что новое предъявление обвинения следствию потребовалось в связи с тем, что в деле появилась ещё одна статья УК РФ», — отмечает «Коммерсантъ».

Напомним, Андрея Ковальчука ранее обвинили в организации перевозки кокаина в Россию из Аргентины. Партию наркотика массой 362 килограмма нашли на территории школы при российском посольстве в Аргентине, а перевозить её собирались как дипломатическую почту.

Следствие полагает, что перевозку наркотиков в Аргентине курировали полицейский Иван Близнюк и сотрудник аэропорта Александр Чикало, а в России — экс-завхоз посольства Али Абянов, а также бизнесмены Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов.

Ковальчука Тверской суд в Москве арестовал заочно, затем мужчину задержали в Берлине по ордеру Интерпола. Ковальчук свою вину не признаёт и говорит, что занимался поставками в Россию полудрагоценных камней, кофе и табака, а не наркотиков.

Ранее на допрос в качестве свидетелей по «кокаиновому делу» следственный департамент МВД вызвал журналисток «Дождя» Анастасию Михайлову и Когершын Сагиеву, поводом для этого стал выпуск программы «Прослушка», в которой говорилось о письмах Абянова и Ковальчука.