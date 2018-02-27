В Уругвае начали расследование дела о контрабанде кокаина из Аргентины в Россию

МВД Уругвая начало расследование в связи с делом о попытке контрабанды около 400 кг кокаина из Аргентины в Россию, со ссылкой на источники пишет местная газета El Observador.

В полиции Уругвая считают, что наркотики могли переправляться по дипломатическим каналам и в другие страны. Подозрения возникли после появления записи разговоров фигурантов дела: на имеющейся записи один из них Иван Близнюк в разговоре с Александром Чикало говорил, что транспортировка наркотиков проходит через Уругвай. Министр внутренних дел страны отметил, что официального подтверждения информации о том, что маршрут чемоданов с наркотиками проходил через Москву, нет.

В январе Тверской суд Москвы заочно арестовал предполагаемого организатора контрабанды Андрея Ковальчука и объявил его в международный розыск. В ФСБ сообщили, что обвиняемый может скрываться в Германии, однако не уточнили его имя, отмечает «Интерфакс». До этого суд арестовал трёх фигурантов дела — Иштимира Худжамоева, Владимира Калмыкова и бывшего сотрудника российского посольства Али Абянова. Всех их обвиняют в покушении на контрабанду наркотических средств и в попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств. Фигурантов дела задержали в Москве в декабре 2017 года, уголовное дело о попытке контрабанды наркотиков в России завели в ноябре.

22 февраля стало известно, что в школе при посольстве России в Аргентине нашли 12 чемоданов с 389 килограммами кокаина, которые были зарегистрированы как дипломатический багаж. Полиция установила, что в багаже был кокаин, после чего его изъяли, заменили мукой, а чемоданы оснастили датчиками GPS и переправили в Россию.

В МИД России заявили, что чемоданы принадлежали «закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения». В министерстве опровергли информацию, что чемоданы с кокаином могли быть направлены через дипломатические каналы.

25 февраля газета The Telegraph рассказала, что чемоданы с мукой, на которую заменили кокаин, доставили в Россию самолётом секретаря Совбеза России Николая Патрушева. В аппарате Совбеза эту информацию опровергли, отметив, что «всё это чьи-то домыслы и фейк».