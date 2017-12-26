У водителя автобуса, задавившего людей в Москве, произошло кровоизлияние в мозг

У Виктора Тихонова, водителя автобуса, въехавшего накануне в толпу людей в Москве, произошло кровоизлияние в мозг, в связи с этим следователи не могут его допросить, со ссылкой на источники в медицинских кругах пишет ТАСС.

«У него тяжёлое состояние, произошло кровоизлияние в мозг, допрашивать нельзя», — заявил источник.

По его словам, во время аварии мужчина ударился головой. Собеседник агентства уточнил, что 58-летний Виктор Тихонов сейчас находится в больнице имени Боткина, в справочной больницы эту информацию подтвердили.

«Он госпитализирован в нейрохирургическое отделение», — сказал источник.

После ДТП 58-летний водитель Виктор Тихонов рассказал, что именно на попавшем в аварию автобусе он работает первый день, а управлению автобусом могла помешать бутылка воды, которая, по его словам, упала и закатилась под педаль. Водитель также утверждал, что изначально он пытался перепарковаться, так как справа подъехал другой автобус.

По словам Тихонова, он снял автобус с ручного тормоза и тот начал неуправляемое движение, все попытки его остановить не увенчались успехом, хотя мужчина применял систему торможения. Медосвидетельствование показало, что Тихонов был трезв, сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, крупное ДТП произошло 25 декабря. Автобус, следовавший из Москвы в Сколково, выехал на тротуар и врезался в подземный переход, где находились люди. Погибли четыре человека, более десяти получили травмы, водитель автобуса также получил травму. Выяснилось, что он работает водителем 30 лет, особых нареканий со стороны руководства к нему не было.