В Москве автобус заехал в переход, пять человек погибли

В районе станции «Славянский бульвар» в Москве автобус съехал в пешеходный переход. По данным РИА Новости, в результате аварии погибли пять человек, также СМИ сообщают о 15 раненых.

«На Славянском бульваре рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход. Информации о пострадавших пока нет», — сказал собеседник «Москвы».

В пресс-службе ГИБДД агентству «Москва» сообщили, что ДТП произошло в районе дома № 3 по Славянскому бульвару. Рейсовый автобус следовал маршрутом до Сколково.

Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камер наружного наблюдения. Видно, что автобус стоит на месте, а затем разгоняется и въезжает в переход.

Источники ТАСС при этом утверждают, что версия умышленного наезда полностью исключена. Mash сообщает, что за рулём автобуса находился 58-летний Виктор Тихонов. С утра его планово проверили на алкоголь, водитель был трезв. В Одинцовской транспортной компании Виктор отработал 30 лет, там же водителем работает его сын.

Life ведёт прямой эфир с места происшествия, видео с места ЧП также размещают очевидцы.