Экономика

«У предприятия коматозное состояние уже лет десять». Рабочие УВЗ рассказали о ситуации на заводе и отношении к бывшему полпреду президента в УрФО Игорю Холманских

28.10.2020 11:41
«У предприятия коматозное состояние уже лет десять». Рабочие УВЗ рассказали о ситуации на заводе и отношении к бывшему полпреду президента в УрФО Игорю Холманских

Рабочие «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказали журналисту «Радио Свобода» о том, как сегодня обстоят дела на предприятии и почему оно на самом деле никогда не было оплотом президента Владимира Путина. 

По словам сотрудников УВЗ, репутация завода была сильно преувеличена с 2012 года. Тогда прежний начальник цеха Игорь Холманских на фоне протестных выступлений в столице на прямой линии с президентом пообещал Путину приехать «с мужиками» в Москву и помочь «отстоять стабильность». По мнению рабочих, Холманских и его компания привлекли к себе внимание всей России только потому, что смогли вовремя воспользоваться сложившейся конфликтной политической ситуацией в стране. Большинство сотрудников «Уралвагонзавода» даже и не знало, что происходит в Москве на тот момент. 

«Эта вся история была раздута исключительно средствами массовой информации, никто тут никуда не собирался ехать, рассказал профсоюзный деятель “ППО УВЗ Солидарность” Павел Сергиеня. Для простого рабочего социальная политика это лишняя бутылка молока для его детей. Они думают, как им кредиты заплатить, а всё остальное это уже выдумки прессы. И сейчас эти рабочие тоже прежде всего думают об этой бутылке молока. Будущее завода, как обычно, туманно. Я, честно говоря, несколько недоумеваю, почему именно сейчас такой интерес возник, у предприятия это коматозное состояние, оно уже лет десять. “Уралвагонзавод” уже давно находится на “искусственном вскармливании”, ничего не зарабатывает, существует на дотации государства. Холманских и компания тогда просто воспользовались ситуацией, а большинство рабочих и не знали, что происходит в Москве. По телевизору это смотрели как кино какое-то».

То, что «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле не является собирательным образом путинского электората, подтверждает и прошедшее летом голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. На так называемый референдум доверия президенту пришли лишь 123 450 человек. Явка составила менее 50%, а именно 45,97%. 

Сегодня «Уралвагонзавод», где работают более 30 тысяч жителей Нижнего Тагила, переживает не лучшие времена. Аналитики прогнозируют падение спроса на продукцию, при этом рабочие уже столкнулись с серьёзным сокращением заработка. Это связано в том числе с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Ещё в начале осени, по словам рабочих, на УВЗ вышел приказ о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, сейчас «люди сидят по домам за две третьих оклада», они лишаются ночных выплат и премий. Сотрудники госпредприятия, которое некоторые ошибочно считают путинским, живут от зарплаты до зарплаты и получают в среднем 25–30 тысяч рублей, из них оклад — примерно 10 тысяч рублей.

«Мы пока работаем, у нас план до конца 2020 года есть, причём напряжённый, много надо сделать, рассказал корреспонденту РС сварщик Николай. Мы даже не успеваем! Как работать начали (после локдауна. РС), получаем нормальную зарплату, как и раньше».

«Ситуация не очень хорошая, потому что не так давно завод пытался уйти на сокращённую неделю, рассказал в свою очередь Павел Сергиеня. Сам он на заводе не работает, но, как соучредитель независимого профсоюза “Солидарность”, много общается с сотрудниками УВЗ. Решение о переходе на сокращённую неделю принимал, видимо, непосредственно завод. Но поскольку он включён в корпорацию "Ростех", последнее слово за ними. И по моим сведениям, “Ростех” запретил сокращать рабочее время в приказном порядке, чтобы избежать “социального пожара”». 

В 2020 году УВЗ оказался в судах из-за многомиллионных долгов. В 2021 году предприятие, по информации РБК, ожидают некоторые сложности со сбытом, так как оно не получило новых заказов на свои вагоны. При этом в пресс-службе завода публикации в СМИ о проблемах с заказами расценили как «попытку вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров», а также пригрозили судебными разбирательствами. Рабочие и аналитики в то же время считают, что ситуация на заводе в ближайшее время не улучшится и даже новые заказы на вагоны не спасут экономику предприятия. 

«Я думаю, что пресс-служба УВЗ говорит правду, считает финансовый аналитик Константин Селянин. У них есть какие-то длящиеся контракты, которые они исполняют. Но все мы понимаем, что основной бизнес “Уралвагонзавода” это оборонный заказ, который засекречен. Поэтому если у предприятия есть финансовые проблемы, то точно не по причине отсутствия заказов на вагоны».

Фото: ruble-express.ru, soyuzmash.ru
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