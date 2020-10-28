«У предприятия коматозное состояние уже лет десять». Рабочие УВЗ рассказали о ситуации на заводе и отношении к бывшему полпреду президента в УрФО Игорю Холманских

Рабочие «Уралвагонзавода» (входит в госкорпорацию «Ростех») рассказали журналисту «Радио Свобода» о том, как сегодня обстоят дела на предприятии и почему оно на самом деле никогда не было оплотом президента Владимира Путина.

По словам сотрудников УВЗ, репутация завода была сильно преувеличена с 2012 года. Тогда прежний начальник цеха Игорь Холманских на фоне протестных выступлений в столице на прямой линии с президентом пообещал Путину приехать «с мужиками» в Москву и помочь «отстоять стабильность». По мнению рабочих, Холманских и его компания привлекли к себе внимание всей России только потому, что смогли вовремя воспользоваться сложившейся конфликтной политической ситуацией в стране. Большинство сотрудников «Уралвагонзавода» даже и не знало, что происходит в Москве на тот момент.

«Эта вся история была раздута исключительно средствами массовой информации, никто тут никуда не собирался ехать, — рассказал профсоюзный деятель “ППО УВЗ — Солидарность” Павел Сергиеня. — Для простого рабочего социальная политика — это лишняя бутылка молока для его детей. Они думают, как им кредиты заплатить, а всё остальное — это уже выдумки прессы. И сейчас эти рабочие тоже прежде всего думают об этой бутылке молока. Будущее завода, как обычно, туманно. Я, честно говоря, несколько недоумеваю, почему именно сейчас такой интерес возник, у предприятия это коматозное состояние, оно уже лет десять. “Уралвагонзавод” уже давно находится на “искусственном вскармливании”, ничего не зарабатывает, существует на дотации государства. Холманских и компания тогда просто воспользовались ситуацией, а большинство рабочих и не знали, что происходит в Москве. По телевизору это смотрели как кино какое-то».

То, что «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле не является собирательным образом путинского электората, подтверждает и прошедшее летом голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. На так называемый референдум доверия президенту пришли лишь 123 450 человек. Явка составила менее 50%, а именно 45,97%.

Сегодня «Уралвагонзавод», где работают более 30 тысяч жителей Нижнего Тагила, переживает не лучшие времена. Аналитики прогнозируют падение спроса на продукцию, при этом рабочие уже столкнулись с серьёзным сокращением заработка. Это связано в том числе с пандемией коронавируса и экономическим кризисом. Ещё в начале осени, по словам рабочих, на УВЗ вышел приказ о переходе на четырёхдневную рабочую неделю, сейчас «люди сидят по домам за две третьих оклада», они лишаются ночных выплат и премий. Сотрудники госпредприятия, которое некоторые ошибочно считают путинским, живут от зарплаты до зарплаты и получают в среднем 25–30 тысяч рублей, из них оклад — примерно 10 тысяч рублей.

«Мы пока работаем, у нас план до конца 2020 года есть, причём напряжённый, много надо сделать, — рассказал корреспонденту РС сварщик Николай. — Мы даже не успеваем! Как работать начали (после локдауна. — РС), получаем нормальную зарплату, как и раньше».

«Ситуация не очень хорошая, потому что не так давно завод пытался уйти на сокращённую неделю, — рассказал в свою очередь Павел Сергиеня. Сам он на заводе не работает, но, как соучредитель независимого профсоюза “Солидарность”, много общается с сотрудниками УВЗ. — Решение о переходе на сокращённую неделю принимал, видимо, непосредственно завод. Но поскольку он включён в корпорацию "Ростех", последнее слово за ними. И по моим сведениям, “Ростех” запретил сокращать рабочее время в приказном порядке, чтобы избежать “социального пожара”».

В 2020 году УВЗ оказался в судах из-за многомиллионных долгов. В 2021 году предприятие, по информации РБК, ожидают некоторые сложности со сбытом, так как оно не получило новых заказов на свои вагоны. При этом в пресс-службе завода публикации в СМИ о проблемах с заказами расценили как «попытку вмешаться в коммерческую деятельность УВЗ и оказать давление на ход ведущихся переговоров», а также пригрозили судебными разбирательствами. Рабочие и аналитики в то же время считают, что ситуация на заводе в ближайшее время не улучшится и даже новые заказы на вагоны не спасут экономику предприятия.