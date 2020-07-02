В Нижнем Тагиле итоговая явка на голосование по поправкам в Конституцию составила 45,97%

В Нижнем Тагиле итоговая явка на избирательные участки во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ составила 45,97%. Участие в процедуре приняли 123 450 человек. За изменения основного закона государства проголосовали 65,38% избирателей, против — 33,14%. Часть бюллетеней (1824) была признана недействительной.

Лидером по явке на голосование стал Дзержинский район — 47,48% (42 173 человека). На втором месте Ленинский район — 47,03% (39 869 человек). В аутсайдерах оказался Тагилстроевский район, особенно плохо голосовали на Гальянке. На участки в Тагилстроевском районе пришли всего 41 408 человек. Явка составила 43,62%.

«Чуть-чуть ожидали больше, конечно. Думали, что 50% мы всё-таки пройдём. Сложно сказать, почему [явка меньше оказалась]. Народ шёл, отторжения какого-то не было, все необходимые условия были нами обеспечены. На участках все людей ждали, к домам подъезжали, чтобы люди проголосовали на месте. Мы сделали всё, что могли. Конечно, если бы мы дотянули до 50%, то это было бы более показательно и красиво. Но всё равно люди пришли, проголосовали. Мы рады, что они своё отношение высказали. Город поправки поддержал», — отметила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев отметил во время брифинга, что главы уральских городов не будут нести ответственность за низкую явку, подчеркнув, что голосование — это личный выбор каждого жителя.

О том, как проходило голосование в разгар пандемии COVID-19, читайте в онлайне АН «Между строк».