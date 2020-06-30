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Губернатор Куйвашев снял с мэров уральских городов ответственность за низкую явку на голосование по поправкам в Конституцию РФ

30.06.2020 15:49
Губернатор Куйвашев снял с мэров уральских городов ответственность за низкую явку на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главы свердловских городов не будут нести ответственность за низкую явку жителей на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сегодня, 30 июня, во время брифинга сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Напомним, в числе аутсайдеров по явке сейчас Нижний Тагил и Екатеринбург. В Нижнем Тагиле самый плохой показатель у Тагилстроевской комиссии, она на 74-м месте из 80 с показателем 24,3%.

«Что значит аутсайдеры? Голосуют ведь люди. Наша задача, задача органов власти главным образом обеспечить безопасность проведения голосования. Люди, если хотят идти на участки, идут. Если нет нет. Если идут, то голосуют за или против. Это выбор каждого человека. Безусловно, мы сделаем определённые выводы, почему в тех или иных муниципалитетах не были созданы нужные условия либо не были даны разъяснения. Такая работа проводится после любого электорального цикла», отметил Евгений Куйвашев, добавив, что мэры не будут отвечать за явку.

Евгений Куйвашев выразил надежду, что в конечном итоге участие в голосовании примут более половины жителей Свердловской области, тем более что оно «по-настоящему историческое». Отвечая на вопрос директора АН «Между строк» Егора Бычкова о принуждении уральцев к голосованию, губернатор сказал, что «в один день голосовать действительно нежелательно».

«Инфекция никуда не ушла, она есть, подчеркнул Евгений Куйвашев. Я благодарен работодателям за то, что они дают работникам голосовать предварительно. Главное условие проведения голосования обеспечение безопасности. Нужно, чтобы как можно больше людей было растянуто в течение этих семи дней, чтобы не допускать скопления людей на участках для голосования. Бывает, что берут пригласительный, но потом не приходят на участок голосовать. И я сомневаюсь, что человека можно заставить как-то проголосовать в кабинке. Это невозможно».

Егор Бычков также поинтересовался, есть ли смысл проведения в Нижнем Тагиле сбора подписей за присвоение ему звания «Город трудовой доблести» в дни голосования по поправкам к Конституции. Жителей призывают прийти на участки, чтобы поддержать родной город. Но на решение по присвоению Нижнему Тагилу славного звания это никак не влияет.

«Если люди хотят, чтобы их города были по-настоящему признаны всей страной и всем миром как города трудовой доблести, нужно прийти и за это проголосовать», отметил свердловский губернатор.

О том, как проходит голосование в разгар пандемии COVID-19, читайте в онлайне АН «Между строк».

Фото: Instagram Евгения Куйвашева
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