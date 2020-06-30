Губернатор Куйвашев снял с мэров уральских городов ответственность за низкую явку на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Главы свердловских городов не будут нести ответственность за низкую явку жителей на голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Об этом сегодня, 30 июня, во время брифинга сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Напомним, в числе аутсайдеров по явке сейчас Нижний Тагил и Екатеринбург. В Нижнем Тагиле самый плохой показатель у Тагилстроевской комиссии, она на 74-м месте из 80 с показателем 24,3%.

«Что значит аутсайдеры? Голосуют ведь люди. Наша задача, задача органов власти главным образом обеспечить безопасность проведения голосования. Люди, если хотят идти на участки, идут. Если нет — нет. Если идут, то голосуют за или против. Это выбор каждого человека. Безусловно, мы сделаем определённые выводы, почему в тех или иных муниципалитетах не были созданы нужные условия либо не были даны разъяснения. Такая работа проводится после любого электорального цикла», — отметил Евгений Куйвашев, добавив, что мэры не будут отвечать за явку.

Евгений Куйвашев выразил надежду, что в конечном итоге участие в голосовании примут более половины жителей Свердловской области, тем более что оно «по-настоящему историческое». Отвечая на вопрос директора АН «Между строк» Егора Бычкова о принуждении уральцев к голосованию, губернатор сказал, что «в один день голосовать действительно нежелательно».

«Инфекция никуда не ушла, она есть, — подчеркнул Евгений Куйвашев. — Я благодарен работодателям за то, что они дают работникам голосовать предварительно. Главное условие проведения голосования — обеспечение безопасности. Нужно, чтобы как можно больше людей было растянуто в течение этих семи дней, чтобы не допускать скопления людей на участках для голосования. Бывает, что берут пригласительный, но потом не приходят на участок голосовать. И я сомневаюсь, что человека можно заставить как-то проголосовать в кабинке. Это невозможно».

Егор Бычков также поинтересовался, есть ли смысл проведения в Нижнем Тагиле сбора подписей за присвоение ему звания «Город трудовой доблести» в дни голосования по поправкам к Конституции. Жителей призывают прийти на участки, чтобы поддержать родной город. Но на решение по присвоению Нижнему Тагилу славного звания это никак не влияет.

«Если люди хотят, чтобы их города были по-настоящему признаны всей страной и всем миром как города трудовой доблести, нужно прийти и за это проголосовать», — отметил свердловский губернатор.

О том, как проходит голосование в разгар пандемии COVID-19, читайте в онлайне АН «Между строк».