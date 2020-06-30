Нижний Тагил — аутсайдер по явке на голосование по поправкам в Конституцию

Явка жителей Нижнего Тагила на избирательные участки для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ с 25 по 29 июня стала одной из худших в Свердловской области. Об этом АН «Между строк» рассказали в облизбиркоме.

«Сравнение идёт не в разрезе городов, а в разрезе территориальных избирательных комиссий. У нас их 80. В некоторые ТИКи может входить даже несколько муниципальных образований. В Нижнем Тагиле самый плохой показатель у Тагилстроевской комиссии, она на 74-м месте из 80. У неё показатель 24,3%. Чуть получше показатель у Ленинской территориальной комиссии — 28,6%. Она на 68-м месте. Дзержинская комиссия чуть повыше, на 66-м месте. У неё 29,4%», — рассказали агентству в Избирательной комиссии Свердловской области.

Лучше всего явка на голосование оказалась в небольших муниципальных образованиях. В топ-3 территориальных избирательных комиссий в Свердловской области по явке попали: Пелымская поселковая ТИК, Свободненская поселковая ТИК и Волчанская городская ТИК.

Напомним, жители Нижнего Тагила будут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. Больные коронавирусом и врачи, контактирующие с ними, не смогут принять участие в процедуре. В городе развернули 157 избирательных участков и подготовили на случай ЧС ещё 157 резервных. УИКи работают с 8:00 до 20:00.

О том, как проходит голосование в разгар пандемии COVID-19, читайте в онлайне АН «Между строк».