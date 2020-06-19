В Нижнем Тагиле для голосования по поправкам в Конституцию подготовили более 150 резервных участков

В Нижнем Тагиле подготовили перечень резервных участков, где жители города смогут проголосовать по поправкам в Конституцию в случае возникновения какой-либо ЧС. В список вошли 157 мест в вузах, школах и детских садах, дворцах культуры, а также районных и сельских администрациях. Полный список всех участков опубликован на официальном сайте города.

«Мы обязаны были подготовить список резервных участков в связи с требованиями федерального законодательства. Ранее во время выборов мы тоже такой перечень составляли. Необходимости воспользоваться им не возникало и, надеюсь, не возникнет», — пояснила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова.

Жители Нижнего Тагила начнут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. В городе развернут 155 избирательных участков. Голосование организуют также на дому и во дворах. Многие члены участковых избирательных комиссий отказываются работать во время голосования из-за низкой заработной платы и опасности заражения коронавирусом.

О том, как и при соблюдении каких мер будет проходить голосование в разгар пандемии COVID-19, стоит ли в нём участвовать и возможна ли подтасовка результатов, читайте в подробных карточках АН «Между строк».