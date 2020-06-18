«Денег заплатят в два раза меньше, а мы своим здоровьем рискуем». В разгар пандемии коронавируса члены УИКов в Нижнем Тагиле жалуются на мизерную зарплату на голосовании по поправкам в Конституцию

В Нижнем Тагиле членам участковых избирательных комиссий, которые будут работать во время голосования по поправкам в Конституцию РФ, заплатят в два с лишним раза меньше, чем во время выборов. Об этом АН «Между строк» рассказали сразу несколько членов УИКов. На одном из участков Тагилстроевского района за две недели работы заплатят лишь 5300 рублей, в Ленинском — 8500 рублей (зарплата членов УИКа зависит от количества избирателей на участке). При этом ранее за работу на выборах им платили 13000 и около 15000 рублей соответственно.

«Денег заплатят в два раза меньше, а мы своим здоровьем рискуем. Нас, конечно, обещают обеспечить масками, перчатками, антисептиками, но ведь они даже врачей не защищают на 100%. Лично я работаю на выборах уже много лет, это неплохая подработка. И сейчас согласилась, несмотря на риск, думая, что за него ещё и доплатить могут. Но когда узнала, сколько в итоге получу, решила отказаться. Мне таких денег и на лекарства не хватит, если, не дай бог, заражусь», — рассказывает член Тагилстроевского УИК Мария (имя изменено. — Прим. ред.).

В тагильском избиркоме пояснили, что не в силах повлиять на размер оплаты.

«Мы работаем в пределах той суммы, которую нам выделила Центральная избирательная комиссия, — отметила председатель Избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидия Брызгалова. — Это не местные и не областные деньги, а федеральные. Мы здесь повлиять на эту ситуацию никак не можем. Понятно, что сейчас работы больше, времени тратить нужно больше, есть риск [заразиться коронавирусом]. По всей стране такая ситуация, люди отказываются работать, есть такие факты. Но у нас комиссии сейчас в принципе укомплектованы, есть резерв».

Напомним, жители Нижнего Тагила начнут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ, — с 25 июня по 1 июля. Членам УИКов придётся работать все 7 дней. Ко многим участникам голосования придётся идти домой. Трудностей добавит необходимость постоянно пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Но это не исключает риска заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Кроме того, участки необходимо постоянно обрабатывать хлорсодержащими средствами, что может негативно отразиться на самочувствии. Из-за этого многие отказываются работать на УИКах.

«Некоторые члены участковых комиссий, кому уже более 65 лет, написали заявления об освобождении от обязанностей и остались в резерве. Некоторых из-за риска заражения не отпускают работать на участках дети. Также написали заявления те, кто находится в декретном отпуске. Кто-то сейчас в командировке, не в городе. Всего у нас в Ленинском районе 610 членов участковых комиссий, не смогут работать на участках порядка 30 человек. Желающие в дальнейшем работать в участковых комиссиях остались в кадровом резерве», — рассказывала ранее председатель Ленинской ТИК Лариса Демьянова.

О том, как и при соблюдении каких мер будет проходить голосование в разгар пандемии COVID-19, стоит ли в нём участвовать и возможна ли подтасовка результатов, читайте в подробных карточках АН «Между строк».