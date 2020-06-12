15 главных вопросов о том, как будет проходить голосование по поправкам к Конституции РФ в Нижнем Тагиле (ИНФОГРАФИКА)

Уже через две недели, с 25 июня, жители Нижнего Тагила начнут приходить на избирательные участки, чтобы проголосовать за или против внесения поправок в главный документ страны — Конституцию РФ. При этом в Свердловской и других областях количество заболевших коронавирусом сейчас продолжает расти, регионы только вышли на плато. Как и при соблюдении каких мер будет проходить голосование в разгар пандемии COVID-19, стоит ли в нём участвовать и возможна ли подтасовка результатов? Об этом читайте в удобных и подробных карточках АН «Между строк». Они были подготовлены вместе с политологами, председателем избирательной комиссии Нижнего Тагила Лидией Брызгаловой и руководителем Ленинской ТИК Ларисой Демьяновой.

За что или против чего голосуем?

11 марта Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект о внесении поправок к Конституции РФ. Затем он был одобрен Советом Федерации и поддержан Законодательными собраниями во всех регионах. В проекте поправок предполагается обнулить президентские сроки, добавить определение брака (это союз мужчины и женщины), упомянуть Бога. В Конституции также хотят закрепить, что Россия является правопреемницей Советского Союза, а отчуждение части территории РФ и призывы к нему недопустимы.

Подробно с текстом поправок к Конституции РФ можно ознакомиться на сайте конституция2020.рф, по телефону информационно-справочного центра ЦИК России 8-800-20-000-20 (звонок бесплатный), а также на самом участке для голосования. Там будут размещены информационные плакаты.

Жители Нижнего Тагила и других городов смогут голосовать за или против поправок в Основной закон государства только в целом, а не за отдельные изменения. Тагильчанам предложат ответить на один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» В бюллетене предусмотрены ответы: «за» и «против». Если в квадратах нет отметок или их, наоборот, больше одной, бюллетень считается недействительным. Вместо случайно испорченного документа можно попросить новый.

Если жители России одобрят ключевую поправку, то тем самым позволят Владимиру Путину ещё дважды избираться президентом и руководить страной до 2036 года. Таким образом, общероссийское голосование фактически означает референдум доверия действующему главе государства.

Кто имеет право голосовать?

Дееспособные граждане РФ, которым исполнилось 18 лет. Кроме тех, кто находится в местах лишения свободы по приговору суда или признан судом недееспособным. Участие является добровольным.

Когда можно проголосовать?

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции будет проходить с 25 июня по 1 июля. Решение было принято для минимизации риска заражения COVID-19 на избирательных участках. При этом 1 июля будет объявлено выходным днём.

С 25 по 31 июня участки для голосования будут работать с 16:00 до 21:00. 1 июля — с 8:00 до 20:00.

Где будет проходить голосование?

Голосование организуют на специальных участках, на дому, а также во дворах. При себе обязательно иметь паспорт или заменяющий его документ.

На участок нужно приходить по месту прописки. Узнать, к какому участку вы относитесь, можно на сайте Избирательной комиссии Свердловской области. Для этого достаточно ввести свой адрес. В Нижнем Тагиле планируется организовать 155 избирательных участков для голосования за внесение поправок в Конституцию РФ.

Чтобы проголосовать на чужом участке (по месту нахождения), необходимо подать заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ, территориальную избирательную комиссию (с 5 по 21 июня) или УИК (с 16 июня до 14:00 21 июня). В Нижнем Тагиле сегодня работают три ТИК — Ленинская, Дзержинская и Тагилстроевская.

Для голосования на дому нужно подать заявление через портал «Госуслуги» (с 5 до 21 июня) или обратиться на избирательный участок по месту прописки (с 16 июня до 17:00 1 июля). Ранее сделать это могли только инвалиды и больные. Теперь же проголосовать в родных стенах может фактически любой желающий. По заявлению члены комиссии приедут к вам и разместят на дверной ручке специальный пакет.

В пакет войдут: бюллетень, перчатки с маской и санитайзер, ручка, а также буклет с разъяснениями порядка голосования. После заполнения документа в квартире вам необходимо выйти на лестничную клетку и опустить бюллетень в переносной ящик, установленный рядом с дверью в квартиру. Всё это время члены комиссии будут находиться в подъезде, на расстоянии 1,5–2 метров от вас.

Предусматривается и возможность голосования групп участников на придомовых территориях — во дворах. Такие участки будут организованы в том случае, если несколько проживающих рядом тагильчан захотят проголосовать на дому. О точном времени и месте проведения процедуры всех жильцов проинформируют заранее при помощи объявлений на подъездах или по телефону.

А можно проголосовать онлайн?

В Нижнем Тагиле — нет. Проголосовать через интернет смогут только жители Москвы и Нижегородской области.

Мой друг лежит в инфекционке с коронавирусом. Сможет ли он принять участие в голосовании?

Сможет. Сейчас решается, каким образом будет организовано голосование в обсерваторах, больницах и следственных изоляторах.

«Это очень серьёзный вопрос. Мы должны создать условия для реализации права на участие в голосовании граждан, которые находятся в данных учреждениях. Они будут сами принимать решение — участвовать в голосовании или нет. При проведении такого голосования будут использованы более серьёзные средства индивидуальной защиты членов избирательных комиссий», — рассказывает председатель Ленинской территориальной избирательной комиссии Лариса Демьянова.

Я хочу проголосовать на участке, но боюсь заразиться COVID-19. Что будет сделано для моей безопасности?

В первую очередь голосующих обезопасят при помощи разобщения. Для этого и было решено растянуть голосование на семь дней. В избиркомах надеются, что солидная часть участников выразит своё мнение по поправкам к Конституции ещё до 1 июля, в том числе на дому. В идеале в день общероссийского голосования количество голосующих в час на одном участке не должно превышать 8–12 человек. Правда, в это же время на территории будут находиться члены комиссий и наблюдатели, могут быть журналисты и сотрудники правоохранительных органов.

На самом участке на полу нанесут разметку для соблюдения санитарного дистанцирования. Вход и выход разобщат, чтобы люди не пересекались друг с другом. Контакты тагильчан с членами участковых комиссий будут практически исключены. Предъявление паспорта, выдача бюллетеня и сама процедура голосования (в кабинках без штор) должны осуществляться бесконтактным путём.

На входе постелют многослойные дезинфицирующие коврики. Прибывающим будут измерять температуру при помощи бесконтактного термометра, выдавать защитные маски и перчатки. Если вы придёте на участок уже в маске, то вас попросят ненадолго снять её, чтобы подтвердить личность. Перед получением бюллетеня потребуют обработать руки антисептиком. Члены участковых комиссий и наблюдатели также будут использовать СИЗы, в том числе специальные щитки для защиты глаз.

«Участникам голосования, кроме средств индивидуальной защиты, планируется выдавать одноразовые ручки. На участках установят санитайзеры, волонтёры периодически будут дезинфицировать столы, на которых находятся списки участников голосования, дверные ручки, кабинки и так далее», — говорит Лариса Демьянова.

Роспотребнадзор рекомендовал организовывать площадки для голосования на открытом воздухе, при входе на участок, а рядом — санитарную комнату с мылом, водой и салфетками. Однако это требует дополнительных финансовых и трудовых затрат. Большинство участков, скорее всего, будет расположено всё же в закрытых помещениях, но с большой площадью.

А если у кого-то будет обнаружена температура?

Если у участника голосования или наблюдателя обнаружится повышенная температура, его обязательно изолируют. Для этого будут организованы специальные отдельные комнаты. В них тагильчане с температурой смогут проголосовать по поправкам к Конституции, а также дождаться вызванных медиков.

Кто поможет мне сориентироваться на участке?

Вести разъяснительную работу в дни голосования и выдавать средства индивидуальной защиты будут волонтёры. Кроме того, их планируется привлекать для оказания помощи пожилым и маломобильным тагильчанам. В Свердловской области на участие в проекте «Волонтёры Конституции» заявилось более 1700 человек. В основном это студенты. Они уже прошли необходимое обучение. В крайнем случае вы можете обратиться за помощью к членам участковых комиссий или наблюдателям.

А могу я сам стать наблюдателем?

Стать кандидатом в наблюдатели может любой гражданин РФ, достигший 18 лет на день голосования. Назначает наблюдателей в регионе Общественная палата Свердловской области. В основном ими становятся представители профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, политических партий. Всего в области в день голосования будут работать 2,5 тысячи участков, дежурить на каждом из них — от 2 до 10 человек. Им необходимо следить за тем, чтобы процедура проходила честно и открыто.

Уточнить информацию по приёму в число наблюдателей можно по телефону 8-800-550-40-96 (звонок бесплатный) или на сайте облизбиркома.

Все тагильчане соглашаются работать в разгар пандемии коронавируса на участках?

Нет, не все. Из-за пандемии коронавируса в ТИКах пришлось провести ротацию.

«Некоторые члены участковых комиссий, кому уже более 65 лет, написали заявления об освобождении от обязанностей и остались в резерве. Некоторых из-за риска заражения не отпускают работать на участках дети. Также написали заявления те, кто находится в декретном отпуске. Кто-то сейчас в командировке, не в городе. Всего у нас в Ленинском районе 610 членов участковых комиссий, не смогут работать на участках порядка 30 человек. Желающие в дальнейшем работать в участковых комиссиях остались в кадровом резерве», — поясняет Лариса Демьянова.

Отметим, в начале июня члены участковых избирательных комиссий написали открытое письмо с призывом к коллегам не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции. Авторы письма назвали голосование бессмысленным риском и заявили, что не хотят заражать коронавирусом близких и пожилых людей.

Если я откажусь от голосования, явка будет низкой и поправки не примут?

Нет. Порога явки здесь нет. Важно, чтобы за поправки проголосовало не менее 50% участников. Если вы против внесения изменений в Основной закон государства, лучше примите участие в голосовании и обозначьте свою позицию. Тем более что с пустыми бюллетенями гораздо проще организовать подтасовку результатов, чем с заполненными.

То есть для повышения явки в этот раз власти ничего не будут делать?

Будут, потому что это референдум доверия действующему президенту России Владимиру Путину. Явка в 50% для регионов, городов недопустима. За низкие результаты придётся отвечать непосредственно их руководителям. Поэтому уже сегодня в России готовят беспроигрышные лотереи и другие приятные акции для тех, кто придёт в последнюю неделю июня на участки.

В Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, например, 1 июля будет проводиться сбор подписей за присвоение им звания «Город трудовой доблести». В местном избиркоме детали организации мероприятия будут обсуждать в понедельник, 15 июня. Правда, это мероприятие вряд ли приведёт на участки дополнительное количество людей.

«Все необходимые процедуры [касающиеся присвоения городам нового звания] уже пройдены, — говорит уральский политолог Александр Пирогов. — Здесь пытаются продать от мёртвого осла уши, которые уже куплены и к стеночке приколочены. Мы же понимаем, что наша реальность, как слоёный пирог, делится на много составных частей. Что-то делается для публики, а что-то — для начальства. Совершенно очевидно, что эти ненужные, может даже избыточные, меры предпринимаются исключительно для того, чтобы перед своим руководством отчитаться, что делается всё возможное для повышения явки. Хотя все прекрасно понимают, что эти опросы ни голоса не прибавят».

Мэрия и гордума Нижнего Тагила встречались с главами крупных предприятий для мобилизации избирателей на голосование за поправки к Конституции РФ ещё в марте. Тагильские единороссы запустили политическую кампанию за внесение поправок в главный документ страны в конце января.

Председатель избиркома Нижнего Тагила Лидия Брызгалова признаётся, что из-за пандемии коронавируса и летнего сезона информировать тагильчан о голосовании в этот раз сложнее, чем во время предвыборных кампаний. В то же время политологи считают, что во втором по величине городе Свердловской области мобилизовать жителей гораздо проще по сравнению со многими другими муниципалитетами.

«Структура избирателей Тагила достаточно проста, — отмечает политолог Александр Пирогов. — Есть два промышленных гиганта, третий гигант — это бюджетники. Их мобилизовать проще, чем в других городах, где такого чёткого разделения не существует. Думаю, что 70% явки всё-таки не будет, она будет ближе к 60% или 55%. Главное, чтобы было больше 50%. Процедура голосования по времени растянута, организована в максимально приближенной к людям форме. Всё будет сделано для того, чтобы обеспечить ту задачу, которая ставится перед руководством регионов федеральными властями. Явка ниже 50% будет свидетельствовать о провале. Этого никто не допустит».

По данным «Медузы», в Кремле рассчитывают, что явка на голосовании по поправкам к Конституции составит около 55%.

Когда станут известны результаты голосования?

Вскрытие ящиков и подсчёты голосов начнутся только 1 июля, после окончания работы участков. По закону подсчёт не может занимать более пяти дней. После этого в течение трёх дней ЦИК опубликует результаты.

Возможна ли подтасовка результатов?

Она была возможна во время всех прошедших в России выборов. И общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ не исключение. Всегда есть риск появления и карусельщиков (людей, которые голосуют не один, а несколько раз), и вброса заполненных нужным образом бюллетеней.

«Голосование имитирует все выборные процедуры, не более того, — говорит политолог Александр Пирогов. — Растянутость голосования на неделю позволяет делать с результатами всё что угодно. Что будет происходить в конце дня [когда председатель УИК будет оставаться наедине с ящиком] — непонятно. Как будет проходить голосование на дому — тоже непонятно. Но здесь перед властью стоит достаточно серьёзная проблема. Она заключается даже не в обеспечении явки, а в том, чтобы сохранить лицо и в массовом сознании пронести восприятие того, что всё прошло более-менее честно. Но в то же время мы понимаем, что без административного ресурса высокую явку и нужный результат не обеспечить. Как сделать всё красиво и не вызывая подозрений? Какого-то универсального рецепта здесь нет. Муниципальные и региональные власти будут действовать на свой страх и риск».

Ранее Избирательная комиссия Свердловской области решила отказаться от видеонаблюдения на голосовании по Конституции из-за требований Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса. Это повышает возможность подтасовки результатов.

Председатели территориальных избирательных комиссий с политологами категорически не согласны. Они отмечают, что процедура хранения бюллетеней и ящиков для голосования строго регламентирована. Кроме того, во время голосования на участках и на дому за соблюдением законности процедуры будут следить наблюдатели.

Напомним, изначально голосование по поправкам к Конституции должно было пройти 22 апреля. Однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на 1 июля. ЦИК изменил процедуру голосования, растянув его на семь дней, чтобы добиться хорошей явки и избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Вместе с Роспотребнадзором были разработаны рекомендации для избирательных комиссий. При их соблюдении голосование должно быть безопасным. Но на местах, как правило, не все относятся к прописанным нормам ответственно и соблюдают требования РПН. Поэтому голосование по внесению поправок в Конституцию объективно может привести к серьёзному росту больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Понятно, что вся эта операция по изменению Конституции была задумана для реализации в самом начале года, — отмечает уральский политолог Александр Пирогов. — Это было обусловлено политической целесообразностью — полностью обнулить всю повестку, сконцентрироваться на всех глобальных изменениях, перезапустить политическую систему. Но коварный коронавирус спутал абсолютно все карты, лишил целесообразности операцию, которую изначально решили проводить в ускоренном темпе, поставил под вопрос её необходимость. Если бы президент предполагал, что так всё обернётся, я думаю, он даже не стал бы связываться с этим опросом и выносить его на обсуждение. Тем более что по закону это и необязательно. По большому счёту мы уже живём по новой Конституции. Все необходимые формальности были соблюдены, изменения фактически внесены и, более того, подписаны президентом. Необходимость голосования продиктована лишь тем, что ранее оно было публично анонсировано. В дальнейшем же всё это, на мой взгляд, должно повлечь за собой трансформацию политической системы. Возможно, досрочные выборы в Госдуму. Их можно будет назначать уже на этот год».

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».