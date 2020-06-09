Члены российских избиркомов отказались от работы на голосовании по поправкам в Конституцию

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) написали открытое письмо с призывом к коллегам не участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию, документ опубликовало издание «Тайга.инфо».

Авторы письма называют голосование бессмысленным риском и говорят, что не хотят заражать коронавирусом близких и пожилых людей.

«Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным», — говорится в обращении.

Члены УИК также написали, что не понимают, зачем нужно проводить голосование в таких условиях и идти на риски, подвергая опасности избирателей. Всего письмо подписали 108 членов УИК из Москвы, Санкт-Петербурга, Чувашии, Новосибирской области и других регионов России.

Ранее соратник Алексея Навального Леонид Волков призвал членов избирательных комиссий отказываться от работы на голосовании и агитировать коллег делать то же самое.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт с 25 июня по 1 июля, избирательные участки в условиях эпидемии планируют строить прямо на улице, а паспорт нужно будет показывать комиссии из вытянутых рук на расстоянии двух метров.