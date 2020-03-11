Мэрия и гордума Нижнего Тагила встретились с главами крупных предприятий для мобилизации избирателей на голосование за поправки в Конституцию РФ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев встретился с директорами крупных местных предприятий в преддверии референдума по внесению президентских поправок в Конституцию РФ. Беседа с управленцами прошла накануне, 10 марта, в стенах мэрии. Пинаев напомнил собравшимся, что всенародное голосование за изменение основного закона государства пройдёт 22 апреля, и отметил важность предстоящего события.

«Это очень серьёзный документ, почему сегодня и уделяем ему отдельное внимание. В стране 22 апреля будет объявлен выходной день. Позже мы с вами к этому вопросу ещё вернёмся», — отметил Владислав Пинаев.

К обсуждаемому вопросу и важности организации хорошей явки вернулись после того, как официальная часть мероприятия закончилась и журналистов попросили покинуть зал коллегий. Но перед этим спикер Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн обратил внимание топ-менеджеров на несколько поправок, отметив, что «сегодня Россия практически является президентской республикой, но президент готов поделиться властью».

«Очень много сейчас спекуляций. Я скажу, чего точно не будет в Конституции — это желания президента остаться, продлить свои полномочия либо каким-то образом абсолютизировать власть в своих руках. И никаких попыток перекроить систему управления нет. Кроме того, две ветви власти, избираемые напрямую гражданами Российской Федерации, — президент и Госдума — будут принимать решение по формированию правительства. Силовые ведомства согласовываться Советом Федерации. Серьёзное изменение — повышение требований к должностным лицам (депутатам, судьям, прокурорам). Речь идёт об отсутствии гражданства или вида на жительство в иностранном государстве, невозможности иметь счета, вклады и ценности в заграничных банках», — пояснил Вадим Раудштейн.

Он также рассказал о введении понятия «парламентский контроль» и поправках, касающихся социального блока.

«Социальный блок затрагивает интересы всех возрастов, возлагает дополнительные обязанности на государство по улучшению жизни людей. Это индексации пенсий, пособий и соцвыплат, увязка МРОТ к величине прожиточного минимума. Защита традиционных семейных ценностей — брака, союза мужчины и женщины. Доступность медицинской помощи», — добавил председатель НТГД.

Единороссы Нижнего Тагила запустили политическую кампанию за внесение поправок президента Владимира Путина в Конституцию РФ в конце января. В феврале были активизированы и административные ресурсы города.

Перед всенародным голосованием в Нижнем Тагиле организуют 155 избирательных участков. Они будут работать на территориях школ и вузов, Дворцов культуры и Домов творчества, библиотек, театров. В сельских населённых пунктах восемь участков откроют в территориальных администрациях или учреждениях досугового центра «Урал».

Вчера, 10 марта, Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции РФ, предложенный президентом Владимиром Путиным. По словам спикера коллегиального органа Вячеслава Володина, ко второму чтению поступило около 390 поправок. Большая часть из них была подготовлена рабочей группой, в состав которой вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели. Свои поправки также предложил глава государства.