Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках в Конституцию

Госдума приняла во втором чтении законопроект о поправках к Конституции РФ, предложенный президентом Владимиром Путиным.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению поступило около 390 поправок. Большая часть из них была подготовлена рабочей группой, в состав которой вошли депутаты, сенаторы, общественные деятели. Свои поправки также предложил глава государства.

Как пишет Znak.com, текст законопроекта состоит из трёх статей, в которых говорится о внесении изменений в положения 22 статей глав 3–8 Конституции России. Изменения пока не вносятся в первую главу Основного закона страны, где прописаны основы конституционного строя, вторую главу, в которой говорится о правах и свободах человека, также без изменений остаётся девятая глава, где говорится о конституционных поправках и пересмотре Конституции. Внесение изменений в эти главы требовало бы созыва Конституционного собрания и принятия новой Конституции.

В главу 3 вносятся следующие изменения:

На территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом.

Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются.

Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником (правопродолжателем) Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории Российской Федерации.

Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство.

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Дети являются важнейшим достоянием Российской Федерации. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения.

Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов Российской Федерации.

Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством.

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия.

Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

[Столицей Российской Федерации является город Москва. Статус столицы устанавливается федеральным законом]. Местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город, определенный федеральным конституционным законом.

Устанавливаются ограничения для замещения государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы, в том числе ограничения, связанные с наличием гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, а также ограничений, связанных с открытием и наличием счетов (вкладов), хранением наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации находятся координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение.

Закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.

Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации.

В Российской Федерации формируется система пенсионного обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование, а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

Губернатором может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Губернатору запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Руководителем федерального государственного органа может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Руководителю федерального государственного органа в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

В главу 4 вносятся следующие изменения:

Президент [обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов], входящих в единую систему публичной власти.

Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков.

Президентом России может быть гражданин [не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации] не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Требование к кандидату на должность Президента Российской Федерации об отсутствии у него гражданства иностранного государства не распространяется на граждан Российской Федерации, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в Российскую Федерацию в соответствии с федеральным конституционным законом, и постоянно проживавших на территории принятого в Российскую Федерацию государства или территории принятой в Российскую Федерацию части государства. Президенту Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Президент назначает Председателя Правительства Российской Федерации, кандидатура которого утверждена Государственной Думой по представлению Президента Российской Федерации, и освобождает Председателя Правительства Российской Федерации от должности;»;

Президент формирует Госсовет, создаваемый с целью определения основных направлений внутренней и внешней политики России, а также координации деятельности органов госвласти. Статус Госсовета будет прописан в специальном федеральном законе.

Совфед сможет отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов.

Президент после консультаций с Советом Федерации назначает руководителей силовых министерств и ведомств, а также генпрокурора, его заместителей и прокуроров субъектов Федерации.

Президент вносит в Совфед представление о прекращении полномочий судей Конституционного и Верховного судов за поступки, несовместимые со статусом судьи.

Президент представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты; представляет Государственной Думе кандидатуры для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты и половины от общего числа аудиторов Счетной палаты.

Президент, прекративший исполнение своих полномочий, наделяется неприкосновенностью, но может быть лишен ее в том же порядке, в каком отрешается от должности действующий президент.

Иные гарантии Президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия, устанавливаются федеральным законом.

Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в порядке, предусмотренном статьей 93 Конституции Российской Федерации.

В главу 5 вносятся следующие изменения:

Члены Совета Федерации именуются сенаторами.

Президентская квота в верхней палате расширяется с 17 до 30 человек, семь из которых могут быть назначены пожизненно, остальные — на шесть лет. Сенаторам и депутатам запрещается иметь иностранное гражданство и счета за рубежом.

Совет Федерации по представлению президента назначает председателя Счетной палаты, а Госдума — его заместителя.

Госдума утверждает представленную президентом кандидатуру премьера и внесенные премьером кандидатуры вице-премьеров и «гражданских» министров.

Госдума и Совфед осуществляют парламентский контроль, порядок которого регламентируется федеральным законом.

Госдума и Совфед осуществляют парламентский контроль, порядок которого регламентируется федеральным законом. Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Депутатам Государственной Думы в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

В главу 6 вносятся следующие изменения:

Правительство Российской Федерации руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти, за исключением федеральных органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации.

Председателем Правительства Российской Федерации, заместителем Председателя Правительства Российской Федерации, федеральным министром, иным руководителем федерального органа исполнительной власти может быть гражданин Российской Федерации, достигший 30 лет, не имеющий гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Председателю Правительства Российской Федерации, заместителям Председателя Правительства Российской Федерации, федеральным министрам, иным руководителям федеральных органов исполнительной власти в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

Госдума будет утверждать главу правительства, президент обязан назначить утвержденных Думой вице-премьеров и министров (несиловых).

Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой, назначаются на должность Президентом Российской Федерации. Президент Российской Федерации не вправе отказать в назначении на должность заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных министров, кандидатуры которых утверждены Государственной Думой.

Если премьер поставил перед Госдумой вопрос о доверии правительству и Дума в доверии отказала, то президент должен будет принять решение об отставке правительства или о роспуске Думы лишь после повторного выражения недоверия премьеру.

Госдума не может выразить недоверие правительству, а премьер — поставить перед Думой вопрос о доверии в течение года после избрания нижней палаты, в ходе обсуждения вопроса об импичменте президенту, во время чрезвычайного или военного положения, а также в течение полугода до окончания срока полномочий президента.

Правительство обеспечивает сохранение традиционных семейных ценностей, окружающей среды, поддержку волонтерства.

В главу 7 вносятся следующие изменения:

Судьями могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы по юридической профессии не менее пяти лет, постоянно проживающие в Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства. Судьям судов Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации. Федеральным законом могут быть установлены дополнительные требования к судьям судов Российской Федерации

Конституционный суд состоит из 11 судей (сейчас — из 19).

Конституционный суд по запросу президента проверяет конституционность не вступивших в силу федеральных и региональных законов, а также находящихся на рассмотрении законопроектов.

Конституционный суд решает вопрос о возможности исполнения на территории России решений иностранных и международных судов и арбитражей, если эти решения противоречат основам публичного правопорядка России.

Нормативные акты или их положения, признанные конституционными в истолковании, данном Конституционным судом, не могут применяться в другом истолковании.

Судьи Конституционного и Верховного судов назначаются и отстраняются от должности Советом Федерации по представлению президента. Генпрокурор и его заместители, а также прокуроры регионов назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации.

В главу 8 вносятся следующие изменения:

Местное самоуправление осуществляется в муниципальных образованиях, виды которых устанавливаются федеральным законом. Территории муниципальных образований определяются с учетом исторических и иных местных традиций. Структура органов местного самоуправления определяется населением самостоятельно в соответствии с общими принципами организации местного самоуправления в Российской Федерации, установленными федеральным законом.

Особенности осуществления публичной власти на территориях городов федерального значения, административных центров (столиц) субъектов Российской Федерации и на других территориях могут устанавливаться федеральным законом.

Органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на соответствующей территории.

11 марта Госдума рассмотрит данный законопроект в третьем, окончательном чтении. Затем документ будет рассматриваться региональными парламентами и Совфедом. Общероссийское голосование по предложенным изменениям в Конституцию состоится 22 апреля, этот день будет объявлен выходным.