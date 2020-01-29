«Мы должны быть готовы к политическим волнениям». В Нижнем Тагиле единороссы запустили кампанию за внесение президентских поправок в Конституцию РФ

Единороссы Нижнего Тагила запустили политическую кампанию за внесение поправок президента Владимира Путина в Конституцию РФ. Важная тема была поднята 29 января на заседании политсовета местного отделения партии. Провёл его лидер тагильских единороссов и глава города Владислав Пинаев. Сегодня он и спикер гордумы Вадим Раудштейн приняли участие в круглом столе по внесению поправок в главный законодательный документ страны, который проходил в Екатеринбурге. В ходе мероприятия обсуждались детали поправок, которые собираются внести в Конституцию РФ, и проведение опроса по изменению основного закона государства.

«Я думаю, многие из вас послание президента Владимира Путина Федеральному собранию смотрели, — отметил Владислав Пинаев. — Те решения, которые были приняты после собрания, имеют для страны, для жителей, в том числе для Нижнего Тагила, серьёзные последствия в хорошем смысле. Были заданы абсолютно новые приоритеты. Сегодня те поправки, которые планируют внести в Конституцию РФ, рассматриваются на всех уровнях. Нам предстоит объяснить людям, с чем эти поправки связаны, почему их необходимо принять. Мы имеем возможность от своего политсовета внести свои предложения. Изменения, повторюсь, предстоят в крайней степени серьёзные. Политические волнения, которые будут происходить в связи с этим, должны быть всем понятны. Мы должны быть к ним готовы, на нас отчасти будет лежать ответственность за те решения, которые в перспективе будут здесь реализовываться».

На заседании представителям политсовета рассказали об основных задачах, озвученных во время послания Владимира Путина Федеральному собранию.

«В самом послании президента была подчёркнута главная составляющая: при большой поддержке со стороны Федерации — и организационной, и финансовой — от регионов ожидается тоже очень большая инициатива и привлечение финансовых ресурсов. Это позволит провести эффективную работу по всем заданным направлениям. Сегодня каждый из комитетов в Законодательном собрании уже подготовил свой план мероприятий совместно с правительством, общественными организациями», — сказал председатель комитета по соцполитике в свердловском Заксобрании Вячеслав Погудин на заседании политсовета.

Единороссов волновал вопрос финансирования деятельности органов местного самоуправления. Сейчас у них 364 полномочия, и далеко не все подкреплены необходимыми денежными средствами в полном объёме. Одной из задач президента является решение этой проблемы, убедил председатель комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления в Заксобрании Михаил Ершов. Владислав Пинаев попросил присутствующих «транслировать всё, что прозвучало на заседании, в массы», чтобы до апреля успеть донести нужную информацию до наибольшего числа жителей Нижнего Тагила. И даже предложил сделать некую памятку для населения, где будут отражаться наиболее важные моменты.

Нижнетагильская избирательная комиссия уже начала подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. В течение нескольких дней в городе проводятся собрания с членами избиркомов, где среди прочего называются две даты возможного проведения голосования — 12 или 26 апреля. На заседании политсовета также было отмечено, что опрос должен пройти в апреле. Сейчас проводится аудит членов районных территориальных избирательных комиссий.

На заседании политсовета сегодня присутствовали 35 из 50 его представителей. Владислав Пинаев попросил выяснить причины отсутствия каждого единоросса, чтобы «дальше уже принимать конкретные решения». Он также выразил недовольство неуплатой некоторыми однопартийцами членских взносов.

«Не нужно расслабляться и не приходить на заседания. Дела предстоят в крайней степени серьёзные. Здесь нет начальников и подчинённых, здесь все единомышленники. Мы все члены партии “Единая Россия”. Каждый из здесь присутствующих и неприсутствующих добровольно писал когда-то заявление о вступлении в партию, давал своё согласие о работе в политсовете. Давайте сделаем так, чтобы работа была полноценной. Нет желания — никто здесь никого не держит, пишите заявления и выходите. Прошу передать всем, и сам лично скажу», — добавил Владислав Пинаев.

Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию России 20 января — в документе перечислены поправки, предложенные президентом во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, в поправках предлагается убрать слово «подряд» из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда и другие меры. Госдума уже приняла поправки в Конституцию. Но чтобы они вступили в силу, их должны одобрить также 2/3 региональных парламентов плюс большинство жителей страны.