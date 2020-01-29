Избирком Нижнего Тагила начал готовиться к голосованию по поправкам в Конституцию

Нижнетагильская избирательная комиссия начала подготовку к всероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию. Об этом АН «Между строк» рассказал один из действующих членов избирательной комиссии. По его словам, уже несколько дней в городе проводятся собрания с членами избиркомов, где среди прочего называются две даты возможного проведения голосования — 12 или 26 апреля.

«На днях членов избирательных комиссий собирали в Ленинской администрации. Сначала говорили о переписи населения, которая пройдёт в октябре, и предлагали поработать на ней. А затем озвучили, что в апреле, 12 или 26 числа, скорее всего, состоится всероссийское голосование за поправки в Конституцию. Морально подготовили нас, что мы будем на нём работать. Ещё сказали, что видеонаблюдения точно не будет — это дорого», — рассказал присутствовавший на собрании тагильчанин.

Председатель Нижнетагильской избирательной комиссии Лидия Брызгалова информацию о подготовке к голосованию не подтвердила, подчеркнув, что поводом для встреч была предстоящая перепись населения в октябре, а также выборы депутатов в Государственную думу.

«Сказать, что мы готовимся к голосованию, я не могу. Просто в преддверии очередных выборов депутатов в Госдуму в 2021 году мы смотрим площадки. Конечно, на днях президент озвучил, что будет голосование, но конкретных дат пока нет», — отметила председатель местного избиркома.

Напомним, сегодня Общественная палата РФ рассмотрит дополнения в проект закона о поправках в Конституцию, который готовят ко второму чтению в Госдуме. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Законопроект о поправках в Конституцию России 20 января внёс в Государственную думу Владимир Путин — в документе перечислены поправки, предложенные президентом во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, в поправках предлагается убрать слово «подряд» из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда и другие меры. Путин также предлагал вынести их на всеобщее голосование.