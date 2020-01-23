Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в Конституцию

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, который внёс президент Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второе чтение законопроекта запланировано на 11 февраля.

Напомним, Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию России 20 января — в документе перечислены поправки, предложенные президентом во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, в поправках предлагается убрать слово «подряд» из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда и другие меры. Путин также предлагал вынести их на всеобщее голосование.