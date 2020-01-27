Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в обсуждениях по изменению Конституции РФ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев примет участие в круглом столе по внесению поправок в главный законодательный документ страны — Конституцию РФ, пишет Ura.ru. Соответствующую информацию подтвердили АН «Между строк» и в пресс-службе тагильской мэрии. Начало мероприятия назначено на 12:00 29 января, оно пройдёт в резиденции свердловского губернатора Евгения Куйвашева. При этом изначально планировалось, что обсуждения состоятся 30 января, позже их также переносили на 28 января.

Круглый стол пройдёт с участием руководства Свердловской области и сопредседателя рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ, депутата Госдумы Павла Крашенинникова. Также на нём будут присутствовать председатель регионального парламента и его заместители, омбудсмен Татьяна Мерзлякова и мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. В ходе мероприятия планируется обсудить детали поправок, которые собираются внести в основной закон государства, и проведение опроса по изменению Конституции РФ.

Путин внёс законопроект о поправках в Конституцию России 20 января — в документе перечислены поправки, предложенные президентом во время послания Федеральному собранию 15 января. В частности, в поправках предлагается убрать слово «подряд» из статьи о президентских сроках, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство, сократить число судей Конституционного суда и другие меры. Госдума уже приняла поправки в Конституцию. Но чтобы они вступили в силу, их должны одобрить также 2/3 региональных парламентов плюс большинство жителей страны.