Мэрия Нижнего Тагила начала готовиться к голосованию за внесение президентских поправок в Конституцию РФ

Тагильские чиновники начали готовиться к референдуму по внесению президентских поправок в Конституцию РФ, который планируется провести в апреле 2020 года. В феврале и в марте главам районов должна быть предоставлена информация о тагильчанах, получивших новые паспорта, поменявших место жительства или гражданство. За 10 дней до референдума такие данные необходимо направлять ежедневно. Передача информации должна производиться по согласованию и во взаимодействии с отделом по вопросам миграции при тагильской полиции. Об этом говорится в обновлённом постановлении горадминистрации «О мерах по организации регистрации избирателей, участников референдума на территории Нижнего Тагила и сельских населённых пунктов». Также главы районов будут получать данные о фактах смерти жителей, достигших 14-летия.

В документе отмечается, что раз в полгода в городе необходимо устанавливать численность избирателей. Координировать процесс будет специальная рабочая группа, в состав которой вошли 12 человек. В их числе руководитель местного избиркома Лидия Брызгалова, военный комиссар Александр Вострилов, главы районов и территориальных избирательных комиссий.

В Нижнем Тагиле уже проведено несколько собраний с членами территориальных избиркомов, на них назывались две даты возможного проведения голосования — 12 или 26 апреля.

Напомним, в конце января единороссы Нижнего Тагила запустили политическую кампанию за внесение поправок президента Владимира Путина в Конституцию РФ. Секретарь местного отделения «Единой России» и глава города Владислав Пинаев на заседании политсовета поручил фракции ЕР при Нижнетагильской думе обсудить основные задачи послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и подготовить предложения по их реализации в муниципалитете. Спикер НТГД в свою очередь уже высказал ряд предложений по изменению основного закона государства, в том числе касающихся индексаций пенсий и социальных выплат, а также запрета на иностранное гражданство не только для госслужащих, но и их супругов.

Напомним, 15 января Путин выступил с посланием Федеральному собранию, предложив внести ряд изменений в Конституцию — в частности, часть полномочий президента отдадут парламенту, предлагается также закрепить в Конституции статус и роль Госсовета.