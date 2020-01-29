Спикер думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн при обсуждении поправок в Конституцию РФ предложил запретить иметь иностранное гражданство супругам госслужащих

Председатель Нижнетагильской гордумы Вадим Раудштейн на круглом столе по внесению поправок в Конституцию РФ предложил запретить иметь иностранное гражданство не только госслужащим, но и их супругам. Об этом народный избранник рассказал 29 января на заседании политсовета местного отделения «Единой России». Круглый стол с участием руководства Свердловской области проходил сегодня днём в резиденции губернатора Евгения Куйвашева. В ходе мероприятия Вадим Раудштейн высказал несколько предложений по изменению основного закона государства, в том числе касающихся индексаций пенсий и социальных выплат.

«Мы сами все знаем, что очень часто супруги должностных лиц имеют значительные средства и так далее… Для того, чтобы этого не было, нужно чтобы закон распространялся и на супруг. Чтобы и они не имели виды жительства и гражданство другой страны, – отметил Вадим Раудштейн. – В проекте внесения изменений в Конституцию говорится о введении нового понятия. Это единая публичная власть – вертикаль власти, от федерации к субъекту и муниципалитету. Сложно сказать пока о том, как это будет реализовано, потому что пока это сделано рамочно. Я предложил, чтобы была сквозная возможность реализации тех социальных проектов, которые есть».

Напомним, сегодня единороссы Нижнего Тагила запустили политическую кампанию за внесение поправок президента Владимира Путина в Конституцию РФ. Секретарь местного отделения ЕР и глава города Владислав Пинаев на заседании политсовета поручил фракции ЕР при Нижнетагильской думе обсудить основные задачи послания президента Владимира Путина Федеральному собранию и подготовить предложения по их реализации в муниципалитете.